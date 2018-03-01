Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -20 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.20 EUR 396.85
RUB 5.67 CNY 50.80
Скачать

Праздновать Наурыз начали театры Алматы

3 Марта 2018 14:35 833
Поделиться:
Праздновать Наурыз начали театры Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Участники столичного флеш-моба празднования весеннего праздника Наурыз передали эстафету алматинцам. На площади перед театром драмы имени М. Ауэзова актеры театров города, артисты киностудии «Казахфильм» и студенты Академии искусств имени Жургенова дали старт мероприятию под названием «Добро пожаловать, Наурыз!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Хостел для беременных откроют в Караганде
Кызылординская семья взяла на воспитание 14 детей Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» завел страницу в Facebook

Артисты театра и кино, танцоры и студенты в казахских национальных костюмах и нарядах народов мира составили слово «Наурыз»  и поздравили Казахстан  с приближающимся праздником весеннего обновления.

«Таким образом мы хотели начать празднование. Наурыз - это праздник весны, обновления природы, начала нового года и новой жизни. Все артисты театров, актеры, музыкальные коллективы и талантливая молодежь хотели поздравить наш Казахстан с праздником весны и единства народа», - рассказали организаторы флеш-моба.   

Красивый народный казахский танец представили танцоры ансамбля «Салтанат».  А артисты исполнили  любимые казахские народные песни. Всем желающим раздавали традиционные казахские угощения - баурсаки и лепешки. В мероприятии участвовали около 300 человек.


Праздновать Наурыз начали театры Алматы      

Празднование Наурыза  продолжатся и в других городах страны. Участники алматинского флеш-моба передали эстафету празднования восточного нового года городу Шымкенту. 


Праздновать Наурыз начали театры Алматы 
Праздновать Наурыз начали театры Алматы 
Праздновать Наурыз начали театры Алматы 
Праздновать Наурыз начали театры Алматы 
Праздновать Наурыз начали театры Алматы 
Праздновать Наурыз начали театры Алматы  
Праздновать Наурыз начали театры Алматы 
Праздновать Наурыз начали театры Алматы 
Праздновать Наурыз начали театры Алматы 
Праздновать Наурыз начали театры Алматы 
Праздновать Наурыз начали театры Алматы 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Культура, Алматы, Дата,
Поделиться:

Автор:

Майя Тенизбаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив