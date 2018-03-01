Праздновать Наурыз начали театры Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Участники столичного флеш-моба празднования весеннего праздника Наурыз передали эстафету алматинцам. На площади перед театром драмы имени М. Ауэзова актеры театров города, артисты киностудии «Казахфильм» и студенты Академии искусств имени Жургенова дали старт мероприятию под названием «Добро пожаловать, Наурыз!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Артисты театра и кино, танцоры и студенты в казахских национальных костюмах и нарядах народов мира составили слово «Наурыз» и поздравили Казахстан с приближающимся праздником весеннего обновления.

«Таким образом мы хотели начать празднование. Наурыз - это праздник весны, обновления природы, начала нового года и новой жизни. Все артисты театров, актеры, музыкальные коллективы и талантливая молодежь хотели поздравить наш Казахстан с праздником весны и единства народа», - рассказали организаторы флеш-моба.

Красивый народный казахский танец представили танцоры ансамбля «Салтанат». А артисты исполнили любимые казахские народные песни. Всем желающим раздавали традиционные казахские угощения - баурсаки и лепешки. В мероприятии участвовали около 300 человек.







Празднование Наурыза продолжатся и в других городах страны. Участники алматинского флеш-моба передали эстафету празднования восточного нового года городу Шымкенту.























