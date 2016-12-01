Правительство РК внесло изменения в сфере финансирования организаций среднего образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2016 года № 262 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2016 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования».

Принятым постановлением вносятся изменения в ряд пунктов, часть из которых была дополнена или изложена в новой редакции. В частности, речь идет о выплате заработной платы работникам организации среднего образования с подушевым финансированием, с учетом взносов работодателя, расходы на выплату пособий на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску работникам организации среднего образования и т.д.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 9 декабря 2016 года № 788

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2016 года № 262 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2016 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования»

В соответствии со статьей 8 и подпунктом 1) статьи 15 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2016-2018 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2016 года № 262 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2016 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования» (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 25-26, ст. 149) следующее изменение:

в Правилах использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2016 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования, утвержденных указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Целевые трансферты используются на:

1) выплату заработной платы работникам организации среднего образования с подушевым финансированием, с учетом взносов работодателя;

2) расходы на выплату пособий на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску работникам организации среднего образования с подушевым финансированием в размере одного должностного оклада;

3) оплату учебных расходов (приобретение лабораторной посуды, бумаги, химикатов и металлов, материалов для трудового обучения, учебных досок и тому подобное) из расчета не менее ноль целых девяти десятых месячного расчетного показателя на текущий финансовый год на одного обучающегося 1-11 классов;

4) оплату расходов, связанных с подготовкой и участием учащихся в научных, спортивных и интеллектуальных конкурсах и мероприятиях, в размере не менее ноль целых три десятых месячного расчетного показателя на текущий финансовый год на одного обучающегося 1-11 классов;

5) оплату почтовой и телефонной связи;

6) проведение текущего ремонта, содержание и обслуживание зданий, сооружений, технологического оборудования, компьютерной и оргтехники;

7) приобретение товаров, в стоимостном выражении не превышающих сорокакратного месячного расчетного показателя на текущий финансовый год, необходимых для обеспечения деятельности организации образования, не применяемых в образовательном процессе;

8) оплату банковских (финансовых) услуг, связанных с произведением расходов, предусмотренных настоящими Правилами.

Образующаяся в течение года экономия по заработной плате и взносам работодателя может использоваться только на увеличение учебных расходов сверх утвержденного объема.».

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 сентября 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ