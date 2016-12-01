Правительство РК приняло постановление о повышении размеров соцвыплат с 2017 года
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2017 года».
Согласно постановлению, с 1 января 2017 года будет произведено повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, на семь процентов от размера получаемых социальных выплат.
Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 30 ноября 2016 года № 752
О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2017 года
В соответствии с подпунктом 4) статьи 8-1 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 1 января 2017 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2017 года, на семь процентов от размера получаемых социальных выплат.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ
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