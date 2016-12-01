Правительство РК приняло постановление о генплане Атырау
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О Генеральном плане города Атырау Атырауской области».
Стоит отметить, что Генеральный план определяет долгосрочные перспективы территориального развития города Атырау, формирования архитектурно-планировочной структуры, функционально-градостроительного зонирования территории, принципиальные решения по организации системы обслуживания и размещения объектов общегородского назначения и т.д.
Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 ноября 2016 года № 749
О Генеральном плане города Атырау Атырауской области
(включая основные положения)
В соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и в целях обеспечения комплексного развития города Атырау Атырауской области Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый проект Генерального плана города Атырау Атырауской области (включая основные положения), одобренный Атырауским областным и Атырауским городским маслихатами.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2002 года № 880 «О генеральном плане города Атырау».
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ
Предлагаем вам также ознакомиться с приложением к постановлению № 749:
Утвержден
постановлением Правительства Республики Казахстан
от 29 ноября 2016 года № 749
Проект
Генеральный план города Атырау Атырауской области
(включая основные положения)
1. Общие положения
Генеральный план города Атырау Атырауской области (далее - Генеральный план) разработан в соответствии с требованиями законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Земельного, Экологического кодексов и других законодательных актов и нормативных документов Республики Казахстан, относящихся к сфере градостроительного проектирования.
В основу разработки Генерального плана положены материалы Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 118, Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан, утвержденной приказом министра регионального развития Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 403, программы социально-экономического развития Атырауской области и других государственных и региональных программ, относящихся к развитию города Атырау.
В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды:
|
первая очередь строительства
|
- до 2020 года;
|
расчетный срок Генерального плана
|
- до 2030 года;
|
прогнозный (концептуальный) период
|
- до 2045 года.
2. Назначение Генерального плана
Генеральный план определяет долгосрочные перспективы территориального развития города Атырау, формирования архитектурно-планировочной структуры, функционально-градостроительного зонирования территории, принципиальные решения по организации системы обслуживания и размещения объектов общегородского назначения, развития улично-дорожной сети и транспортного обслуживания, инженерной инфраструктуры, предложения по инженерной защите и подготовке территории, градостроительные мероприятия по улучшению экологической обстановки. Генеральный план является основой для разработки:
1) первоочередных и перспективных программ социально-экономического развития города;
2) проектов детальной планировки и застройки территории города;
3) планов развития общественных, деловых, культурных и оздоровительных центров;
4) программ реконструкции и развития жилых, производственных и коммунально-складских территорий;
5) планов сохранения, бережного использования и преемственного развития исторической застройки и объектов исторического и культурного наследия;
6) программ развития территорий рекреационных зон;
7) планов комплексного благоустройства и эстетической организации городской среды.
3. Основные направления социально-экономического развития
Развитие промышленности на долгосрочную перспективу связано с повышением экспортного инновационно-технологического потенциала, ориентированного на реализацию прорывных проектов, согласно Карте индустриализации Казахстана и Атырауской области.
Наряду с крупными предприятиями намечается строительство предприятий малого и среднего бизнеса в сфере дополнительной переработки базовой нефтехимической продукции.
В условиях тенденции к сокращению численности осетровых рыб альтернативой для промысла предусматривается развитие товарного рыбоводства. Постепенная переориентация на товарное рыбоводство в Жайык-Каспийском бассейне направлена на увеличение экономического потенциала рыбной отрасли.
В регионе предусматривается динамичное развитие агропромышленного комплекса по растениеводству и животноводству, направленное на удовлетворение потребностей возрастающего населения в продуктах питания.
Для продовольственного обеспечения населения животноводческой продукцией в будущем получит развитие использование систем промышленного животноводства на базе откормочных хозяйств.
Теплично-парниковая специализация в сельском хозяйстве в будущем получит дальнейшее развитие. Внедрение новых технологий по выращиванию овощей и плодово-ягодных культур позволит обеспечивать население города свежими экологически чистыми овощами круглый год.
В предстоящие годы проектом предлагается развивать социальную сферу за счет строительства новых объектов, существующие по возможности предусматривается отремонтировать, реконструировать и модернизировать.
Генеральным планом предлагается довести до нормативных показателей социальную сферу города, с учетом развития его как центра культурно-бытового обслуживания области.
На перспективу город Атырау рассматривается как крупный административный, экономический и культурный центр Атырауской области, инженерно-транспортный логистический узел и межрегиональный центр Западного региона Казахстана.
1. Демография и занятость населения
В настоящее время в городе Атырау проживает 221,3 тысячи человек.
Перспективная численность населения, определенная демографическим способом, на расчетный срок составит 350,0 тысячи человек. Процесс реализации проектных предложений Генерального плана по планировочной организации территории и развитию экономики, комплекс мер по улучшению городской среды будут способствовать росту уровня занятости населения города.
2. Жилищно-гражданское строительство
Средняя обеспеченность жилищным фондом на расчетный срок принята в размере 30 квадратных метров общей площади на одного человека.
В Генеральном плане принято следующее строительное зонирование жилых домов:
1) с приусадебными участками - 2 294,85 тысячи кв. метров - 57,8%;
2) малоэтажные (2-3-этажные) - 258,15 тысячи кв. метров - 6,5%;
3) средне- и многоэтажные (4-6-этажные и выше) - 1 417,62 тысячи кв. м. - 35,7%.
Жилищное строительство ориентировано на обеспечение жилым фондом всех слоев населения, включая ипотечные, муниципальные, кредитные, элитные жилые дома. Необходимая территория для развития жилой застройки на проектный период составит 3 477,8 гектара, в том числе на I очередь - 1 407,9 гектара, из них усадебная застройка составит 1 210,8 гектара. Размещение нового индивидуального жилищного строительства предусматривается на свободных территориях на правобережной части (254,7 гектара) и левобережной части (956,1 гектара) города.
В основных технико-экономических показателях приведены расчеты потребности в объектах общественного назначения, выполненные в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», утвержденных приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 13 января 2009 года № 31 и введенных в действие с 1 июня 2009 года. В городе предусматривается строительство на расчетный срок новых детских садов вместимостью 19 820 мест и новых общеобразовательных школ на 35 400 учащихся, поликлиник на 8 087 посещений в смену, больничных комплексов на 1 201 койку и других объектов социального значения.
До расчетного срока проектом предусмотрено сохранение и развитие сети объектов общественного назначения с дальнейшим совершенствованием их работы и внедрением новых форм деятельности.
Генеральным планом на проектный период предусматривается сохранение, реабилитация всех памятников истории, культуры и архитектуры, имеющихся в городе, с установлением на последующих стадиях проектирования границ участков памятников и зоны регулирования исторической городской застройки.
3. Экономическая деятельность
Экономика города находится на стадии развития, и у нее есть мощный потенциал, чтобы стать уже в недалеком будущем индустриально-сервисным, инновационным, транспортно-логистическим, научным, финансовым, культурным и туристическим центром.
Перспективная отраслевая направленность развития экономического комплекса исходит из имеющихся ресурсов и определяется следующими направлениями:
1) развитием добывающей отрасли (добыча нефти и газа) и переходом от сырьевой направленности к производству готовой продукции;
2) развитием обрабатывающих отраслей с экспортоориентированной продукцией;
3) развитием агропромышленного сектора и рыбного хозяйства;
4) организацией транспортно-логистических комплексов;
5) инновационными и наукоемкими отраслями промышленности;
6) индустрией туризма;
7) развитием отрасли строительства с производством экологически чистых строительных материалов;
8) развитием жизнеобеспечивающей и социальной сферы;
9) развитием инфраструктуры предпринимательства на основе усиления сотрудничества государства и бизнеса;
10) развитием научно-технического и образовательного центра Атырауской области;
11) развитием финансового и торгового центра.
К наиболее приоритетным направлениям развития промышленного потенциала относятся:
1) организация специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
2) расширение мощностей пищевых промышленных предприятий по производству молочных, мясных изделий, пива, соков, воды, а также формирование инфраструктуры продовольственного комплекса города - тепличные комплексы, сервисно-заготовительные пункты;
3) технологическое перевооружение на предприятиях машиностроения;
4) значительный рост в фармацевтической промышленности;
5) организация создания индустриальных зон с комплексом промышленных предприятий, организованных в производственные сектора по общей отраслевой направленности.
4. Градостроительное развитие
1. Архитектурно-планировочная организация территории
На период разработки Генерального плана территория города Атырау составляла 16 566,0 гектара. Генеральным планом территория города к концу расчетного срока определена 45 871,0 гектара, в состав города войдут 16 пригородных сел Атырауской городской администрации и 2 села Махамбетского района. Площадь земель, присоединенных из Махамбетского района, составит 7 145,0 гектара.
Перспективная архитектурно-планировочная организация территории определена с учетом сложившегося функционального зонирования города, существующего капитального жилищного фонда и общественной застройки, улично-дорожной сети, озелененных пространств вдоль реки, природно-климатических условий и планировочных ограничений.
Река Урал делит город на две части: правобережную и левобережную.
Размещение города Атырау по обоим берегам реки Урал предопределило планировочную структуру города.
Река играет основную роль в организации пространственного центра и является основной композиционной осью города, на которую выходит вся система общегородского центра.
Основная площадка перспективного жилищного строительства размещается к северу от железной дороги, где предполагается организация новых жилых районов и комплексов.
Основной планировочной осью в правобережном районе станет продолжение улицы Молдагуловой на север, вдоль которой предусматривается застройка среднеэтажными жилыми домами и объектами обслуживания.
В левобережье предлагаются завершение начатого малоэтажного строительства и освоение свободных территорий между рекой Жайык и магистралью Атырау - Индерборский, а также занятие свободных территорий к востоку от магистрали.
На новых территориях будет вестись строительство в основном усадебной застройкой, а многоэтажное и среднеэтажное строительство предполагается вокруг новых общегородских подцентров, вдоль прибрежной зоны и основных общегородских магистралей.
Существующее пятно города, условно старая часть города, в основном проектом сохраняется и продолжается дальнейшее улучшение архитектурного облика и благоустройства существующей части города за счет комплексной реконструкции, где предполагается снести малоценный жилищный фонд и предусмотреть строительство административно-управленческих, культурно-развлекательных центров, гостиничных комплексов, финансово-деловых офисов, а также многоэтажного жилья.
По архитектурно-планировочному решению город практически четко разделен на промышленные и селитебные территории. Селитебные территории развиваются вдоль реки Урал, а промышленные территории получают развитие как на существующих площадках, так и в западном и восточном направлениях вдоль въездных магистралей. На перспективу Генеральным планом предусматриваются сохранение промрайонов, их упорядочение и дальнейшее развитие в соответствии с розой ветров, а также организация промышленного района, формируемого новыми предприятиями химической отрасли в районе разъезда Карабатан, северо-восточнее города Атырау.
Резервные селитебные территории Генеральным планом предлагаются на север по обеим берегам реки Урал, а резервные территории для промышленно-складских предприятий предлагается размещать вдоль въездных магистралей в западном и восточном направлениях.
Проект предусматривает развитие объектов рекреационного назначения посредством максимального сохранения существующих зеленых насаждений в окрестностях города и пойменных территориях, формирования системы зеленых насаждений различного назначения (парков, скверов, бульваров, специальных и санитарно-защитных зон).
В целом соотношение застроенной и незастроенной территории в исходном году составляло 79,7% и 20,3%, а к расчетному сроку 57,9% и 42,1% соответственно.
Изменение соотношения по использованию территории намечается за счет отчуждения и присоединения земель пригородных сельских округов и земель Махамбетского района.
Система общегородских и районных магистралей принята с максимальным использованием сложившейся улично-дорожной сети и созданием рационального транспортного сообщения между планировочными и жилыми районами, промышленными зонами и внешними дорогами.
2. Градостроительное зонирование
Градостроительное зонирование городских территорий направлено на:
1) создание благоприятной и безопасной среды жизнедеятельности;
2) улучшение экологической обстановки;
3) защиту территорий от воздействия опасных природных и техногенных процессов;
4) формирование пространственной концепции города на основе исторических и природных особенностей территориальных возможностей города;
5) формирование системы зеленых насаждений и охраняемых природных территорий - «природный каркас города».
С учетом планировочных ограничений и современного использования территорий определены функциональное назначение и интенсивность использования каждой планировочной территориальной единицы.
На территории города выделены следующие функциональные зоны:
1) жилая зона;
2) общественная (общественно-деловая) зона;
3) рекреационная зона;
4) зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;
5) промышленные (производственные) зоны;
6) зоны специального назначения;
7) санитарно-защитные зоны;
8) резервные территории (градостроительные ресурсы).
Для каждой градостроительной зоны определены регламенты по их использованию и ограничению на использование.
5. Транспортная инфраструктура
Внешние связи обеспечиваются железнодорожным, автомобильным, воздушным, водным, а также трубопроводным транспортом.
Железнодорожный транспорт в границах города Атырау и пригородной зоны представлен магистральными железнодорожными путями и станциями акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», а также соединительными и подъездными путями.
Воздушный транспорт. В настоящее время на всю Атыраускую область имеется один действующий аэропорт - акционерное общество «Международный аэропорт Атырау». Искусственная взлетно-посадочная полоса рассчитана на прием самолетов большой и очень большой грузоподъемности. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование строительства грузового и пассажирского терминалов аэропорта.
Водный транспорт. Устьевой порт акционерного общества «Атырауозенпорты» и железнодорожный тупик к нему на перспективу сохраняются.
Трубопроводный транспорт. Существующий трубопроводный транспорт в границах проекта представлен магистральными подземными нефтепроводами и нефтеперекачивающими станциями, а также газопроводами и компрессорными станциями.
Автомобильный транспорт. К городу Атырау примыкает ряд автомобильных дорог общей сети: международного, республиканского, областного и районного значений.
Для вывода транзитных потоков из города Атырау запроектировано обводное кольцо вокруг города протяженностью 70,0 км. Протяженность Северного полукольца - 26,0 км, на нем 4 двухуровневые развязки, их строительство предусмотрено на расчетный срок.
Улично-дорожная сеть. Вся улично-дорожная сеть города разделена по классификации на магистральные дороги, магистральные улицы общегородского и районного движения, улицы и дороги местного значения.
В проекте разработаны 12 типов поперечных профилей. Прирост улично-дорожной сети на период Генерального плана составит 377 км к исходному году.
Мостовые переходы. В новой проектируемой застройке предусматривается возвести 6 автодорожных и 2 пешеходных моста.
Транспортные развязки. В Генеральном плане предусматривается строительство 15 развязок на двух уровнях: автодорожных - 12, железнодорожных путепроводов - 3.
Пассажирский транспорт. На период первой очереди протяженность линий автобусного пассажирского транспорта составит 200 (имеется 91) км, на расчетный срок составит 377 км.
Для отработки ширины проезжих частей городских улиц и красных линий в данной работе выполнены картограммы грузовых и пассажирских потоков.
Организация хранения индивидуальных автомобилей предусматривается на стоянках, в гаражах, паркингах.
6. Инженерная подготовка и инженерная защита территории
1. Инженерная подготовка территории
Инженерная подготовка территории включает в себя следующие мероприятия:
1) вертикальную планировку территории;
2) организацию поверхностного стока;
3) защиту территории от подтопления грунтовыми водами;
4) организацию полива зеленых насаждений;
5) защиту территории города от затопления нагонной волной Каспийского моря;
6) ремонт и усиление существующих противопаводковых дамб в городе Атырау;
7) дноуглубление и расширение русла, а также берегоукрепление паводкоопасной реки Урал в городе Атырау.
Генеральным планом отведение поверхностных вод предусматривается осуществить закрытым способом через ливневую канализацию в аккумулирующие емкости при насосной станции с последующей перекачкой после очистки для дальнейшего использования в технических целях.
При проектировании ливневой канализации предусмотрено устройство единой магистральной канализации по всей территории города с перекачивающими насосными станциями.
Ливневая система повсеместно запроектирована вместе с перспективной дренажной системой города. Предлагается вести укладку дренажной системы и ливневой канализации в одну траншею на разных глубинах.
В пиковые периоды (ливневые дожди, интенсивное таяние снега) необходимо предусмотреть аварийный сброс талых и ливневых вод через напорную канализацию дренажных вод за черту города.
На небольших площадях перспективного строительства на севере и юге города Атырау, где строительство стационарных насосных станций не рационально, предусматривается устройство очистных модульных установок.
Для защиты от подтопления грунтовыми водами предложено создание в городе единого комплекса дренажной системы с отводом сильноминерализованных грунтовых вод за его пределы, в специальные накопители-испарители, местоположение которых выбрано на малопродуктивных землях, что составляет порядка 15-20 км от границы города.
Учтены мероприятия по ремонту и усилению существующих противопаводковых дамб, а также дноуглублению и расширению паводкоопасных русел реки Урал в городе Атырау.
При разработке проекта предусматривается строительство кольцевой автодороги, которую необходимо использовать как естественную дамбу для защиты от затопления нагонной волной.
2. Пожарная безопасность
В настоящее время на территории города размещены 4 пожарных депо, в которых насчитывается 19 пожарных автомобилей.
В соответствии с СН РК 2.02-30-2005 «Нормы проектирования объектов органов противопожарной службы», утвержденными приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 177 и введенными в действие с 1 января 2006 года, для города Атырау с перспективной численностью населения 350,0 тысяч человек и территорией 45 871,0 гектара необходимо всего 18 пожарных депо с общим количеством 132 пожарных автомобиля. Кроме существующих 4 пожарных депо прогнозируется строительство к концу расчетного срока 14 новых пожарных депо. Пожарные депо проектом рекомендуется размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы и дороги общегородского значения, исходя из радиуса обслуживания 3,0 км, при этом предусмотрен резерв автомашин, необходимый для тушения пожаров в период чрезвычайных ситуаций. Количество специальных пожарных автомобилей составит: автолестницы и автоподъемники - 6, автомобили газодымозащитной службы - 3, автомобили связи и освещения - 2.
Наличие реки вызывает дополнительную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей при нахождении на водах. Наличие неорганизованных пляжей, на которые приходят люди, отсутствие на них службы спасения на водах увеличивают риск гибели отдыхающих. В этой связи в Генеральном плане прогнозируется строительство спасательных станций 1-го разряда в зонах отдыха на побережье реки Урал. Для спасения людей, которые в зимнее время занимаются подледной рыбалкой, необходимо приобретение нескольких судов на воздушной подушке для инспектирования реки Урал перед началом и во время ледохода.
7. Инженерная инфраструктура
1. Водоснабжение
Водоснабжение жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий города осуществляется от поверхностного водозабора - реки Урал.
Проектируемой схемой водоснабжения сохраняется использование реки Урал в качестве источника водоснабжения с расширением, реконструкцией и модернизацией водозаборных сооружений.
2. Водоотведение
Сохраняется сложившаяся система водоотведения. Многоэтажная застройка будет обеспечиваться централизованной канализационной системой.
Канализование правобережной и левобережной частей города производится отдельными системами.
Генеральным планом предлагается обеспечить город очистными сооружениями по обоим берегам реки Урал с соответствующей мощностью и передовой технологией очистки. Рядом с новыми очистными сооружениями предлагается предусмотреть биопруды с естественной аэрацией, которые позволят довести качество очищенных сточных вод для возможности их использования на промышленное водоснабжение по мере появления водопотребителей.
На существующих прудах-испарителях («Тухлая балка») предлагается провести подсушку, обеззараживание и затем рекультивацию.
Генеральным планом предусматриваются реконструкция существующих канализационно-насосных станций (далее - КНС) (замена насосного оборудования, восстановительные работы), а также строительство новых КНС.
Для промышленных предприятий необходимо предусмотреть систему оборотного водоснабжения с повторным использованием очищенных сточных вод.
От неканализованной жилой застройки стоки собираются в выгребах и септиках с последующим вывозом стоков спецмашинами в ближайшую сеть канализации.
3. Санитарная очистка территории города
Прогнозируемый объем твердых бытовых отходов (далее - ТБО) к концу расчетного периода составит 244,0 тысячи тонн. Предлагается перенести существующий полигон ТБО на новую территорию. Под строительство нового полигона в 2013 году выделен земельный участок площадью 50 гектаров в северо-западном направлении в 15 км от города Атырау.
На новом полигоне предлагается строительство завода по переработке ТБО.
Также Генеральным планом предлагаются: строительство цеха по сортировке и подготовке вторичного сырья на территории комплекса по утилизации отходов; строительство площадки для термической утилизации отходов (для приема и переработки замазученного грунта и твердых горючих нефтесодержащих отходов), применение технологии переработки пищевых и растительных отходов, предметов личной гигиены для получения высококачественного компоста и гумуса.
4. Электроснабжение
Основными энергопроизводящими источниками города являются акционерное общество «Атырауская теплоэлектроцентраль», установленная электрическая мощность которой составляет 314 МВт, и теплоэлектроцентраль Атырауского нефтеперерабатывающего завода с установленной мощностью 30 МВт.
Состояние электроснабжения города Атырау на исходный 2013 год характеризовалось следующими показателями:
1) электропотребление - 762,757 млн. кВт.ч;
2) максимум электрической нагрузки (собственный) - 167 МВт;
3) установленная и располагаемая мощности электростанций - 332 и 326 МВт;
4) выработка электроэнергии на электростанциях - 1 801 млн. кВт.ч. Суммарные электрические нагрузки и годовое потребление электроэнергии по городу Атырау по проектным периодам составят:
1) на первую очередь: электрические нагрузки - 308,98 МВт, годовое потребление электроэнергии - 836,61407 млн. кВт.ч;
2) на расчетный срок: электрические нагрузки - 432,8 МВт, годовое потребление электроэнергии - 1 072,49080 млн. кВт.ч.
Территориальное развитие города происходит линейно в северном направлении. Поэтому для покрытия растущих нагрузок этих районов предлагается строительство двух новых подстанций (далее - ПС) по схеме «мостика», которые обеспечат надежное электроснабжение потребителей. В целях защиты окружающей среды и населения от шумовых и электромагнитных воздействий проектируемые подстанции рекомендуется выполнить закрытого типа. Одну подстанцию ПС 110 кВ «Новая» (село Талкайран) выполнить на первую очередь, вторую ПС 110 кВ «Новая-1» (южнее села Алмалы) - на расчетный срок.
В связи с определившимся ростом нагрузок промышленных предприятий для усиления электрических сетей в Юго-Восточном промышленном районе предлагается строительство новой подстанции центральной распределительной подстанции - 3.
Для дальнейшего развития системы электроснабжения города с введением систем управления сетями, обеспечивающих необходимую надежность электроснабжения потребителей, необходима реконструкция существующих подстанций с демонтажем физически и морально устаревшего оборудования и применением нового оборудования (электрогазовые и вакуумные выключатели с микропроцессорными защитами и другие).
На первую очередь рекомендуется произвести:
1) замену изношенных кабельных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с увеличением их мощности до потребной и строительство кабельных линий электропередачи (далее - ЛЭП);
2) реконструкцию сетей ЛЭП с заменой проводов на современные измерительные приборы;
3) при недостаточной мощности существующих трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ необходимо усиление существующих и установление новых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ.
Дальнейшее строительство сетей напряжением 35 кВ в городе Атырау не рекомендуется. Для нормальной работы предусматриваются реконструкция существующих сетей 35 кВ и постепенный перевод потребителей на центры питания 110 кВ с демонтажем ПС и ЛЭП 35 кВ.
5. Теплоснабжение
Акционерное общество «Атырау екая теплоэлектроцентраль». Установленная электрическая мощность станции составляет 314 МВт, тепловая - 695 Гкал/ч. Согласно данным акционерного общества полезный отпуск тепла за отчетный год составил всего 591 420 Гкал, в том числе коммунально-бытовому сектору - 388 920 Гкал, промышленным предприятиям - 202 500 Гкал.
Западная районная (финская) котельная. Располагаемая тепловая мощность котельной 100 Гкал/ч.
Котельная коммунального государственного предприятия «Атырау Су Арнасы». Общая тепловая мощность котельной - 7,7 Гкал/ч.
Суммарная тепловая мощность мелких котельных города составляет порядка 100 Гкал/ч.
Для покрытия возрастающих нагрузок потребуются техническое перевооружение, модернизация и замена устаревшего оборудования акционерного общества «Атырауская теплоэлектроцентраль» с доведением технологического состояния станции до уровня современных мировых стандартов.
Существующую Западную районную котельную на правом берегу предлагается расширить с установкой дополнительных водогрейных котлов до тепловой мощности на расчетный срок - 300 Гкал/ч, используя ее как резервирующую мощность, а также для работы в пиковом режиме.
Кроме того, предлагается строительство двух новых коммунальных котельных для обеспечения теплом и горячей водой многоэтажной застройки, расположенной за магистральными нефтепроводами.
Суммарные расчетные тепловые нагрузки города составят: на первую очередь - 2 224 Гкал/ч; на расчетный срок - 2 735 Гкал/ч.
Общая протяженность тепловых сетей составляет более двухсот километров.
Состояние магистральных тепловых сетей характеризуется значительным износом, связанным с продолжительным эксплуатационным сроком.
В настоящее время реализуется инвестиционная программа акционерного общества «Атырауские тепловые сети», которая направлена на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей, оборудования, проведение теплоизоляционных работ и другие работы.
6. Газоснабжение
Газоснабжение города и прилегающих населенных пунктов на проектный период сохраняется от магистрального газопровода Макат - Северный Кавказ, который проходит в 18-20 км севернее города.
Сложившаяся система распределения газа по городу посредством газопроводов высокого, среднего и низкого давлений сохраняется.
К расчетному сроку годовой расход газа по городу составит 2 259,81 миллионов кубических метров.
В связи с расширением городских границ и выходом жилой застройки на свободные территории существующая газораспределительная станция (далее - ГРС) «Газпроммаш-50» оказалась в городской черте. В соответствии с требованиями нормативной документации предлагается перенос ГРС «Газпроммаш-50» на новую территорию.
7. Радиовещание и телевидение
Генеральным планом отмечается необходимость развивать в районе эфирное радиовещание, включающее в себя систему оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций.
8. Предварительная оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду
Основными загрязнителями атмосферного воздуха города Атырау являются крупные предприятия города, вносящие значительные выбросы в атмосферу. От источников данных предприятий в атмосферный воздух выделяются вещества в общем количестве более 40 тыс. т/год.
Основная доля валовых выбросов рассматриваемых предприятий приходится на Атырауское нефтепроводное управление акционерного общества «КазТрансОйл» (29,09%) и товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (27,70%). Далее по процентному соотношению идут коммунальное государственное предприятие «Спецавтобаза» государственного учреждения «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (18,04%), акционерное общество «Атырауская теплоэлектроцентраль» (13,18%) и нефтеперекачивающая станция «Атырау» (5,5%). Остальные предприятия имеют долю вклада валовых выбросов (т/год) менее 2 и даже 1%.
Анализ расчетов приземных концентраций в атмосферном воздухе не выявил превышений более 1 предельно допустимой концентрации (остальных предприятий, рассмотренных проектом).
По индексу загрязнения атмосферы город Атырау среди городов Республики Казахстан находится на десятом месте.
С целью сохранения и улучшения качества окружающей природной среды города Атырау настоящим проектом предложены мероприятия по снижению техногенного воздействия.
К числу мероприятий относятся:
1) выбор под застройку хорошо проветриваемых территорий, свободных от явлений инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое;
2) вынос промышленных предприятий с жилой застройки, не соблюдающих нормативных санитарно-защитных зон до жилой зоны;
3) организация единой, взаимоувязанной системы зеленых насаждений общего пользования с санитарно-защитными, водоохранными и ветрозащитными полосами зеленых насаждений, способствующих улучшению микроклиматических условий в городе;
4) организация промышленного района, формируемого новыми предприятиями химической отрасли, требующими создания значительных санитарно-защитных зон от 500 до 1 000 метров;
5) существующие жилые массивы, находящиеся на промышленных площадках, Генеральным планом подлежат постепенному выносу с организацией на их месте санитарно-защитных зон.
В целях рационального использования и охраны водных ресурсов от загрязнения и истощения и санитарно-эпидемиологического благополучия Генеральным планом предусматривается комплекс водоохранных мероприятий, основными из которых являются следующие:
1) соблюдение установленных официальных водоохранных зон и полос от реки Урал и регламентов их использования;
2) строительство модернизированной системы и реконструкция существующей централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения;
3) обеззараживание питьевой воды на всех фильтровальных станциях гипохлоритом натрия;
4) реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в существующих и вновь проектируемых районах города;
5) расширение и реконструкция централизованной системы канализации правобережной части города со строительством сооружений биологической очистки с дополнительным строительством сооружений глубокой доочистки для подачи воды на промышленное водоснабжение с отводом биологически очищенных сточных вод в существующий накопитель-испаритель;
6) строительство новых (частично построенных) модернизированных канализационных очистных сооружений полной искусственной биологической очистки, расположенных в левобережной части города;
7) создание биопрудов рядом с канализационно-очистной станцией с естественной аэрацией, что позволит довести качество очищенных сточных вод для возможности их использования на промышленное водоснабжение по мере появления водопотребителей;
8) использование очищенных и доочищенных сточных вод на промышленное водоснабжение, полив зеленых насаждений и дорожных покрытий;
9) предварительная очистка загрязненных сточных вод с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских хозяйств,
автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных в селитебных территориях города (бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные станции, торговые центры), перед сбросом в дождевую систему водоотведения или централизованную систему водоотведения;
10) строительство ливневой канализации с устройством очистных модульных установок;
11) проведение рекультивационных мероприятий на полях испарения «Тухлая балка»;
12) усовершенствование системы сбора, транспортировки и утилизации отходов;
13) строительство завода по переработке ТБО на базе полигона ТБО. Комплекс мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города Атырау, направлен на формирование благоприятной, комфортной среды жизнедеятельности.
9. Основные технико-экономические показатели Генерального плана
города Атырау Атырауской области
|
№ п/п
|
Показатели
|
Единица измерения
|
Современное состояние
|
Первый этап
|
Расчетный срок
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Территория
|
|
|
|
|
1.1
|
Площадь земель населенного пункта в пределах городской, поселковой черты и черты сельского населенного пункта, всего
|
га
|
16 566,0
|
45 871,0
|
45 871,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
1.1.1
|
жилой и общественной застройки, из них:
|
га
|
1 987,00
|
3 394,90
|
5 464,80
|
1.1.1.1
|
усадебной и блокированной застройки с земельным участком при доме (квартире)
|
га
|
1 601,00
|
2 811,80
|
4 504,80
|
1.1.1.2
|
застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
|
га
|
91,00
|
137,30
|
205,60
|
1.1.1.3
|
застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами
|
га
|
295,00
|
445,80
|
754,40
|
1.1.2
|
общественной застройки
|
га
|
401,0
|
553,00
|
746,00
|
1.1.3
|
промышленной и коммунально-складской застройки
|
га
|
1 573,0
|
2575,0
|
3240,1
|
|
из них:
|
|
|
|
|
1.1.3.1
|
промышленной застройки
|
га
|
1 451,0
|
2 320,0
|
2 790,0
|
1.1.3.2
|
коммунальной застройки
|
га
|
88,0
|
200,0
|
365,1
|
1.1.3.3
|
складской застройки
|
га
|
34,0
|
55,0
|
85,0
|
1.1.4
|
транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:
|
га
|
1 168,5
|
4 388,5
|
4 388,5
|
1.1.4.1
|
внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного) и связи
|
га
|
946,5
|
1 278,5
|
1 278,5
|
1.1.4.2
|
магистральных инженерных сетей и сооружений
|
га
|
222,0
|
3 110,0
|
3 110,0
|
1.1.5
|
особо охраняемых природных территорий, из них
|
га
|
-
|
410,0
|
410,0
|
1.1.5.1
|
лесов и лесопарков
|
га
|
-
|
410,0
|
410,0
|
1.1.6
|
водоемов и акваторий, из них
|
га
|
3 927,0
|
5 568,5
|
5 568,5
|
1.1.6.1
|
рек, естественных и искусственных водоемов
|
га
|
327,0
|
1 100,0
|
1 100,0
|
1.1.6.2
|
водоохранных зон
|
га
|
350,0
|
1 210,0
|
1 210,0
|
1.1.6.3
|
гидротехнических сооружений
|
га
|
3 229,5
|
3 229,5
|
3 229,5
|
1.1.6.4
|
водохозяйственных сооружений
|
га
|
20,5
|
29,0
|
29,0
|
1.1.7
|
сельскохозяйственного использования
|
га
|
509,0
|
509,0
|
509,0
|
|
из них:
|
га
|
|
|
|
1.1.7.1
|
пахотных земель
|
га
|
359,0
|
359,0
|
359,0
|
1.1.7.2
|
садов и виноградников
|
га
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
1.1.8
|
общего пользования
|
га
|
1 527,0
|
2 031,0
|
2 984,0
|
|
из них:
|
га
|
|
|
|
1.1.8.1
|
улиц, дорог, проездов
|
га
|
1 421,0
|
1 817,0
|
2 449,0
|
1.1.8.2
|
водоемов, пляжей, набережных
|
га
|
23,0
|
51,0
|
97,0
|
1.1.8.3
|
парков, скверов, бульваров
|
га
|
83,0
|
163,0
|
438,0
|
1.1.9
|
территорий специального назначения
|
га
|
40,0
|
37,5
|
37,5
|
1.1.10
|
территорий кладбищ
|
га
|
176,0
|
277,0
|
325,0
|
1.1.11
|
территорий санитарно-защитных зон
|
га
|
1 896,0
|
3 259,0
|
2 875,0
|
1.1.12
|
Резервные, из них:
|
га
|
3 361,5
|
22 867,6
|
19 322,6
|
1.1.12.1
|
для развития селитебных территорий
|
га
|
352,0
|
3 650,0
|
1 200,0
|
1.1.12.2
|
для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий
|
га
|
450,0
|
903,1
|
403,1
|
1.1.12.3
|
для организации рекреационных и иных зон
|
га
|
2 559,5
|
18 314,5
|
17 719,5
|
2
|
Население
|
|
|
|
|
2.1
|
Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего
|
тыс. чел.
|
314,48
|
383,50
|
464,35
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
2.1.1
|
города
|
тыс. чел.
|
221,30
|
300,00
|
350,00
|
2.1.2
|
другие населенные пункты
|
тыс. чел.
|
93,18
|
83,50
|
114,35
|
2.2.
|
Присоединяемые к городу населенные пункты
|
тыс. чел.
|
43,37
|
-
|
-
|
2.3
|
Показатели демографического изменения населения:
|
тыс. чел.
|
|
35,33
|
50,00
|
2.4
|
Плотность населения
|
тыс. чел.
|
|
|
|
2.4.1
|
в пределах территории городской застройки
|
тыс. чел.
|
13,36
|
6,25
|
7,30
|
2.5
|
Возрастная структура населения:
|
тыс. чел./%
|
221,30/100,0
|
300,00/100,0
|
350,00/100,0
|
2.5.1
|
дети до 15 лет включительно
|
тыс. чел./%
|
64,62/29,2
|
89,40/29,8
|
106,75/30,5
|
2.5.2
|
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-62 года, женщины 16-57 лет)
|
тыс. чел./%
|
140,30/63,4
|
187,80/62,6
|
215,95/61,7
|
2.5.3
|
население старше трудоспособного возраста
|
тыс. чел./%
|
16,38/7,4
|
22,80/7,6
|
27,30/7,8
|
2.6
|
Трудовые ресурсы, всего
|
тыс. чел.
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
2.6.1
|
Экономически активное население, всего, в том числе
|
тыс. чел./%
|
113,67/51,4
|
160,55/53,5
|
187,59/53,6
|
2.6.1.1
|
Занятые в отраслях экономики
|
тыс. чел./%
|
108,58/49,1
|
155,75/51,9
|
184,09/52,6
|
2.6.1.2
|
Безработные
|
тыс. чел./%
|
5,09/2,3
|
4,8/1,6
|
3,50/1,0
|
2.6.2
|
Экономически неактивное население
|
тыс. чел./%
|
46,33/20,9
|
54,85/18,3
|
61,60/17,6
|
2.6.3
|
Дети до 15 лет
|
тыс. чел./%
|
61,30/27,7
|
84,60/28,2
|
100,81/28,8
|
3
|
Жилищное строительство
|
|
|
|
|
3.1
|
Жилищный фонд, всего общая площадь
|
тыс. кв. м
|
5 713,2
|
8 250,0
|
10 500,0
|
3.2
|
Из общего фонда:
|
тыс. кв. м
|
5 713,2
|
8 250,0
|
10 500,0
|
3.2.1
|
в многоквартирных домах
|
тыс. кв. м
|
2 744,35
|
3 302,99
|
4 440,49
|
3.2.2
|
в домах усадебного типа
|
тыс. кв. м
|
2 968,85
|
4 947,01
|
6 059,51
|
3.3
|
Жилищный фонд с износом более 70%, всего
|
тыс. кв. м
|
409,98
|
267,22
|
-
|
3.4
|
Сохраняемый жилищный фонд, всего общая площадь
|
тыс. кв. м
|
5 713,20
|
6 796,58*
|
6 529,38
|
3.5
|
Распределение жилищного фонда по этажности:
|
|
5 713,20
|
8 250,0
|
10 500,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
3.6.1
|
одноэтажный
|
тыс. кв. м
|
2 968,85
|
4 947,01
|
6 059,51
|
3.6.2
|
малоэтажный без земельного участка
|
тыс. кв. м
|
236,40
|
381,64
|
537,55
|
3.6.3
|
средне-многоэтажный
|
тыс. кв. м
|
2 507,95
|
2 921,35
|
3 902,94
|
3.7
|
Убыль жилищного фонда, всего
|
тыс. кв. м
|
-
|
142,78
|
267,20
|
|
в том числе:
|
тыс. кв. м
|
|
|
|
3.7.1
|
по техническому состоянию и реконструкции
|
тыс. кв. м
|
-
|
142,78
|
267,20
|
3.7.2
|
Убыль жилищного фонда по отношению:
|
|
|
|
|
3.7.2.1
|
к существующему жилому фонду
|
%
|
|
2,5
|
4,7
|
3.7.2.2
|
к новому строительству
|
%
|
|
9,8
|
10,6
|
3.8
|
Новое жилищное строительство, всего общая площадь.
В том числе за счет:
|
тыс. кв. м
|
|
1 453,42
|
2 517,20
|
3.8.1
|
государственных средств
|
тыс. кв. м
|
|
290,68
|
503,44
|
3.8.2
|
предприятий, организаций и других средств
|
тыс. кв. м
|
|
436,03
|
755,16
|
3.8.3
|
собственных средств населения
|
тыс. кв. м
|
|
726,71
|
1 258,60
|
3.9
|
Структура нового жилищного строительства по этажности, всего общая площадь
|
тыс. кв. м
|
|
1 453,42
|
2 517,20
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
3.9.1
|
Одноэтажный, из них:
|
тыс. кв. м
|
|
915,65
|
1 379,20
|
3.9.1.1
|
Усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире)
|
тыс. кв. м
|
|
915,65
|
1 379,20
|
3.9.1.2
|
малоэтажный без земельного участка
|
тыс. кв. м
|
|
101,74
|
156,41
|
3.9.2
|
средне-многоэтажный
|
тыс. кв. м
|
|
436,03
|
981,59
|
3.10
|
Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
|
тыс. кв. м
|
|
1 453,42
|
2 517,20
|
3.10.1
|
на свободных территориях
|
тыс. кв. м
|
|
1 218,98
|
1 877,82
|
3.10.2
|
за счет реконструкции существующей застройки
|
тыс. кв. м
|
|
234,44
|
639,38
|
3.11
|
Ввод общей площади нового жилищного фонда в среднем за год
|
тыс. кв. м
|
|
242,2
|
251,7
|
3.12
|
Обеспеченность жилищного фонда:
|
|
|
|
|
3.12.1
|
водопроводом
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
3.12.2
|
канализацией
|
%
|
72,0
|
80,0
|
100,0
|
3.12.3
|
электричеством
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
3.12.4
|
газоснабжением
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
3.12.5
|
теплом
|
%
|
65,0
|
80,0
|
100,0
|
3.13
|
Средняя обеспеченность населения общей площадью
|
м2/чел.
|
27,0
|
27,5
|
30,0
|
4
|
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
|
|
|
|
|
4.1
|
Детские дошкольные учреждения, всего/на 1 000 человек
|
место
|
7 950
|
20 700
|
27 770
|
4.1.1
|
уровень обеспеченности
|
%
|
69,1
|
75,0
|
85,0
|
4.1.2
|
на 1 000 жителей
|
мест
|
35,9
|
69,0
|
79,0
|
4.1.3
|
новое строительство
|
мест
|
-
|
5 310
|
12 890
|
4.2
|
Общеобразовательные учреждения, всего/на 1 000 человек
|
мест
|
24 230
|
50 100
|
59 630
|
4.2.1
|
уровень обеспеченности
|
%
|
75,4
|
76,0
|
100,0
|
4.2.2
|
на 1 000 человек
|
мест
|
109,5
|
167,0
|
170,0
|
4.2.3
|
новое строительство
|
мест
|
-
|
6 650
|
22 570
|
4.3
|
Больницы, всего/на 1 000 человек
|
коек
|
2 144/9,7
|
2 613/8,7
|
3 345/9,6
|
4.4
|
Поликлиники, всего/на 1 000 человек
|
посещен. в смену
|
4 230/19,1
|
10 710/35,7
|
12 317/35,19
|
4.5
|
Учреждения социального обеспечения
|
|
|
На расчетный срок проектирования предусматривается строительство домов-интернатов проектной мощностью не более 50 мест и развитие альтернативных форм социального обслуживания в виде отделений дневного пребывания с мощностью от 10 до 50 койко-мест
|
4.5.1
|
дома-интернаты для престарелых и инвалидов
|
мест
|
150
|
4.5.2
|
центр реабилитации инвалидов
|
мест
|
55
|
4.5.3
|
детские дома-интернаты
|
мест
|
210
|
4.6
|
Учреждения длительного отдыха
|
|
|
|
|
4.6.1
|
дома отдыха, всего/на 1 000 человек
|
мест
|
|
3 300/11
|
3 850/11
|
4.6.2
|
лагеря для школьников, всего/на 1 000 человек
|
мест
|
|
3 000/10
|
14 000/40
|
4.7
|
Физкультурно-спортивные сооружения - всего/на 1 000 человек
|
га
|
42,68/0,2
|
240,0/0,8
|
280,0/0,8
|
4.8
|
Зрелищно-культурные учреждения
|
|
|
|
|
4.8.1.
|
театры, всего/на 1 000 человек
|
место
|
704/3,2
|
1 500/5,0
|
1 750/5,0
|
4.8.2
|
музеи, всего/на 1 000 человек
|
объект
|
4
|
по заданию на проектирование
|
4.8.3
|
дома культуры, клубы, всего/на 1 000 человек
|
место
|
1 100/5,0
|
9 000/30,0
|
10 500/30,0
|
4.8.4
|
концертные залы, всего/на 1 000 человек
|
место
|
156/0,7
|
1 050/3,5
|
1 225/3,5
|
4.9
|
Предприятия торговли всего/на 1 000 человек
|
тыс. кв. м торговой площади
|
155,01/700
|
84,0/280
|
98,0/280
|
4.10
|
Предприятия общественного питания, всего/на 1 000 человек
|
посад очное место
|
13 375/60
|
12 000/40
|
14 000/40
|
4.11
|
Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1 000 человек
|
рабочих мест
|
380/1,7
|
2 700/9,0
|
3 150/9,0
|
4.12
|
Пожарное депо
|
кол. депо/пож. автомобилей
|
4
1 x 4 + 1 x 11 + 1 x 3 + 1 x 8
|
10
1 x 12 + 3 x 8 + 6 x 6
|
18
2 x 12 + 6 x 8+ 10 x 6
|
4.13
|
Прочие объекты культурно-бытового обслуживания населения
|
|
|
|
|
4.13.1
|
Банно-оздоровительные комплексы, всего/на 1 000 человек
|
мест
|
328/1,5
|
1 500/5,0
|
1 750/5,0
|
4.13.2
|
Гостиницы, всего/на 1 000 человек
|
мест
|
2 336/10,6
|
1 800/6,0
|
2 102/6,0
|
5
|
Транспортное обеспечение
|
|
|
|
|
5.1
|
Протяженность линий пассажирского общественного транспорта, всего
|
км
|
91
|
200
|
377
|
5.1.1
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
автобусы
|
км
|
91
|
200
|
377
|
5.2
|
Протяженность магистральных улиц и дорог, всего
|
км
|
127
|
248
|
504
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
5.2.1
|
Дорог республиканского и областного значения и внешней кольцевой
|
км
|
13
|
41
|
41
|
5.2.2
|
магистралей общегородского значения
|
км
|
73
|
92
|
232
|
5.2.3
|
магистралей районного значения
|
км
|
27
|
94
|
191
|
5.2.4
|
промышленных дорог
|
км
|
14
|
21
|
40
|
5.3
|
Внешний транспорт
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
5.3.1
|
железнодорожный,
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
пассажиров
|
тыс. пасс/год
|
733
|
1 050
|
1 600
|
|
грузов
|
тыс. тонн/год
|
3 609
|
3 822
|
4 665
|
5.3.2
|
воздушный,
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
пассажиров
|
тыс. пасс/год
|
549,1
|
650,0
|
800,0
|
|
грузов
|
тыс. тонн/год
|
2,1
|
2,7
|
3,2
|
5.3.3
|
автомобильный,
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
пассажиров
|
тыс. пасс/год
|
2 700
|
2 900
|
3 900
|
5.3.4
|
речной,
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
грузов
|
тыс. тонн/год
|
13,9
|
15,0
|
18,0
|
5.3.5
|
трубопроводный
|
млн. тонн/год
|
35,0
|
45,0
|
68,2
|
5.4
|
Плотность улично-дорожной сети
|
|
|
|
|
5.4.1
|
в пределах городской застройки
|
км/кв. км
|
0,77
|
0,52
|
1,05
|
6
|
Инженерное оборудование
|
|
|
|
|
6.1
|
Водоснабжение:
|
|
|
|
|
6.1.1
|
Суммарное потребление, всего
|
тыс. м3/сут
|
173,7
|
216,7
|
230,3
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
6.1.1.1
|
на хозяйственно-питьевые нужды
|
тыс. м3/сут.
|
68,1
|
76,6
|
90,0
|
6.1.1.2
|
на производственные нужды (техническая вода)
|
тыс. м3/сут.
|
105,6
|
140,1
|
140,3
|
6.1.2
|
Мощность головных сооружений водопровода
|
тыс. м3/сут.
|
120
|
220
|
240
|
6.1.3
|
Используемые источники водоснабжения:
|
тыс. м3/сут.
|
|
|
|
6.1.3.1
|
водозабор из поверхностных источников
|
тыс. м3/сут.
|
Река Урал
|
6.1.4
|
Водопотребление в среднем на 1 человека в сутки
|
л/сут.
|
701,0
|
722,0
|
758,0
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
6.1.4.1
|
на хозяйственно-питьевые нужды
|
л/сут.
|
321,8
|
355,0
|
357,1
|
6.1.5
|
Протяженность магистральных сетей
|
км
|
273
|
333
|
385
|
6.2
|
Канализация:
|
|
|
|
|
6.2.1
|
Общее поступление сточных вод, всего,
в том числе:
|
тыс. м3/сут.
|
|
162,6
|
172,2
|
6.2.1.1
|
бытовая канализация
|
тыс. м3/сут.
|
23,9
|
50,4
|
59,6
|
6.2.1.2
|
производственная канализация
|
тыс. м3/сут.
|
|
112,2
|
112,6
|
6.2.2
|
Производительность канализационных очистных сооружений
|
тыс. м3/сут.
|
30,0
|
163,0
|
172,0
|
6.2.3
|
Протяженность магистральных сетей
|
км
|
96,7
|
153,7
|
182,4
|
6.3
|
Электроснабжение:
|
|
|
|
|
6.3.1
|
Суммарное потребление электроэнергии
|
тыс. кВт/час
|
762 757,0
|
836 614,07
|
1 072 490,80
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
6.3.1.1
|
на коммунально-бытовые нужды
|
тыс. кВт/час
|
318 657,23
|
365 314,07
|
590 582,8
|
6.3.1.2
|
на производственные нужды
|
тыс. кВт/час
|
444 142,77
|
471 300,0
|
481 908,0
|
6.3.2
|
Электропотребление в среднем на 1 человека в год
|
кВт/час
|
2 615,2
|
2 788,7
|
3 064,3
|
6.3.2.1
|
В том числе на коммунально-бытовые нужды
|
кВт/час
|
1 106,0
|
1 217,7
|
1 687,4
|
6.3.3
|
Источники покрытия нагрузок,
|
кВт/час
|
|
|
|
6.3.3.1
|
в том числе: ТЭЦ, ГРЭС
|
кВт/час
|
АТЭЦ
|
АТЭЦ
|
АТЭЦ
|
6.3.3.2
|
объединенная энергосеть
|
кВт/час
|
объединенная энергосеть
|
6.3.4
|
Протяженность сетей
|
км
|
579
|
609
|
626
|
6.4
|
Теплоснабжение
|
|
1 452
|
2 224
|
2 735
|
6.4.1
|
Мощность централизованных источников, всего
|
Гкал/час
|
820,7
|
905
|
1277
|
6.4.1.1
|
в числе: ТЭЦ
|
Гкал/час
|
695
|
695
|
695
|
6.4.1.2
|
районные котельные
|
Гкал/час
|
100
|
100
|
300
|
6.4.1.3
|
квартальные котельные
|
Гкал/час
|
25,7
|
110
|
282
|
6.4.1.4
|
суммарная мощность локальных источников
|
Гкал/час
|
631,3
|
1 319
|
1 458
|
6.4.2
|
Потребление на отопление, всего
|
Гкал/час
|
1 217
|
1 858
|
2 314
|
6.4.2.1
|
в том числе: на коммунально-бытовые нужды
|
Гкал/час
|
1 139
|
1 733
|
2 167
|
6.4.2.2
|
на производственные нужды
|
Гкал/час
|
78
|
125
|
147
|
6.4.3
|
Потребление горячего водоснабжения
|
Гкал/час
|
235
|
366
|
421
|
6.4.3.1
|
в том числе: на коммунально-бытовые нужды
|
Гкал/час
|
52
|
73
|
86
|
6.4.3.2
|
на производственные нужды
|
Гкал/час
|
183
|
293
|
335
|
6.4.3
|
Производительность локальных источников теплоснабжения
|
Гкал/час
|
631,3
|
1 319
|
1 458
|
6.4.4
|
Протяженность сетей
|
км
|
51
|
117,5
|
147,1
|
6.5
|
Газоснабжение
|
|
|
|
|
6.5.1
|
Потребление природного газа, всего
|
млн. м3/год
|
1 113
|
1 469
|
2 129
|
6.5.1.1
|
в том числе: на коммунально-бытовые нужды
|
млн. м3/год
|
171
|
263
|
333
|
6.5.1.2
|
на производственные нужды
|
млн. м3/год
|
942
|
1 206
|
1 796
|
6.5.2
|
Источники подачи природного газа
|
|
магистральный газопровод Макат - Северный Кавказ
|
6.5.3
|
Удельный вес газа в топливном балансе города
|
%
|
85
|
95
|
100
|
6.5.4
|
Протяженность сетей
|
км
|
229
|
242,4
|
256,4
|
6.6
|
Связь
|
|
|
|
|
6.6.1
|
Охват населения телевизионным вещанием
|
% населения
|
100
|
100
|
100
|
6.6.2
|
Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
|
номе ров всего
|
77 600
|
86 250
|
100 625
|
7
|
Инженерная подготовка территории
|
|
|
|
|
7.1
|
Вертикальная планировка:
|
млн. м3
|
|
12,356
|
15,142
|
|
насыпь
|
|
|
|
|
|
ливневая канализация
|
км
|
|
326,6
|
398,4
|
7.2
|
Поливочный водопровод
|
пм
|
|
154,0
|
174,53
|
7.3
|
Горизонтальный дренаж
|
пм
|
|
320,1
|
391,81
|
7.4
|
Вертикальный дренаж
|
шт.
|
|
17
|
21
|
7.5
|
Насосная станция ливневых и дренажных вод
|
шт.
|
|
16
|
19
|
7.6
|
Напорная канализация дренажных вод
|
км
|
|
19,44
|
38,41
|
7.7
|
Напорная канализация на поля испарения
|
км
|
|
40,0
|
40,0
|
7.8
|
Насосная станция поливочного водопровода
|
шт.
|
|
17
|
21,0
|
7.9
|
Очистные модульные установки
|
шт.
|
|
4
|
5
|
7.10
|
Берегоукрепительные работы:
|
|
|
|
|
7.10.1
|
сборный, монолитный железобетон с парапетом и набережной
|
пм
|
|
21 620
|
21 620
|
7.10.2
|
укрепление габионами
|
пм
|
|
15 295
|
15 295
|
7.10.3
|
совмещение дамбы с автодорогой
|
пм
|
|
6 100
|
6 100
|
7.10.4
|
земляная дамба с каменной наброской
|
пм
|
|
12 650
|
29 710
|
8
|
Ритуальное обслуживание населения
|
|
|
|
|
1
|
Общее количество кладбищ
|
га
|
176,0
|
277,0
|
325,0
|
8.2
|
Общее количество крематориев
|
единиц
|
-
|
по заданию на проектирование
|
9
|
Охрана окружающей среды
|
|
|
|
|
9.1
|
Уровень загрязнения атмосферного воздуха
|
предельно допустимая концентрация
|
вклад предприятий менее 1
|
-
|
-
|
9.2
|
Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
|
тонн/год
|
39 975,98
|
-
|
-
|
|
Общий объем сброса загрязненных вод
|
тыс. м3/год
|
44 391,0
|
54 059,5
|
60 556,5
|
9.3
|
Рекультивация нарушенных территорий
|
га
|
-
|
2 735
|
-
|
9.4
|
Население, проживающее в санитарно-защитных зонах
|
га
|
343
|
322
|
322
|
9.7
|
Озеленение санитарно-защитных зон
|
га
|
-
|
220,275
|
513,975
|
9.8
|
Санитарно-защитные зоны
|
га
|
1 896,0
|
3 259,0
|
2 875,0
|
9.9
|
Санитарная очистка территорий
|
га
|
|
|
|
9.9.1
|
Объем бытовых отходов
|
тыс. тонн/год
|
95
|
161
|
244
|
9.9.2
|
Мусороперерабатывающие заводы (объем переработки (утилизации) отходов
|
единиц/тыс. тонн в год
|
1/35
|
1/80
|
2/150
|
9.9.3
|
Усовершенствованные свалки (полигоны)
|
единиц/га
|
1/35
|
2/85
|
2/85
|
9.9.4
|
Общая площадь свалок
|
га
|
56
|
71
|
71
* С учетом присоединяемых населенных пунктов к городу.
** Ориентировочный объем инвестиций по реализации проектных решений предусматривается согласно СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан» (с изменениями от 12.12.2013 г.). Прогнозные показатели по инвестициям носят ориентировочный и рекомендательный характер и рассчитаны по аналогам и укрупненным показателям. В дальнейшем, при составлении конкретных программ развития города на проектные этапы, объемы и источники финансирования будут уточняться при формировании бюджетов на соответствующие годы с учетом возможностей республиканского и местного бюджетов.
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