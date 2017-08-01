Правительство РК определило приоритетные страны для привлечения инвестиций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана сегодня на заседании утвердила Национальную инвестиционную стратегию на 2018-2022 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, в стратегии основной акцент делается, в первую очередь, на привлечение прямых иностранных инвестиций в несырьевые сектора, ориентированные на экспорт.

«Определены основные целевые индикаторы. При успешной реализации стратегии, в течении пяти лет прогнозируется поэтапный рост валового притока прямых инвестиций в экономику до 26% к уровню 2016 года, а инвестиции, ориентированные на повышение эффективности, то есть ориентированный на экспорт до 50%. Вместе с тем ожидается рост внутренних инвестиций. Так, объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора увеличится на 46%», - считает министр.



По его словам, с учетом этого совместно с Всемирным банком определены приоритетные отрасли, в которые наиболее выгодно привлекать новые инвестиции, направленные на повышение эффективности. Эти отрасли можно разделить на две группы.



«Первое, это - «отрасли с действующим потенциалом», такие как пищевая промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных ископаемых (то есть металлургия, химия и нефтехимия), а также машиностроение. Данная группа состоит из отраслей, в которых возможно продвигать прямые иностранные инвестиции (ПИИ), направленные на повышение эффективности в краткосрочной или среднесрочной перспективе», - сообщил он.



Вторая группа, это - «перспективные отрасли», такие как информационно-коммуникативные технологий, туризм и финансы. Это группа, как рассказал министр, состоит из отраслей, в которых инвесторы могут быть заинтересованы в долгосрочной перспективе.



«При условии, что мы сможем усилить свои конкурентные позиции, данные отрасли могут продемонстрировать хороший потенциал для привлечения прямых инвестиций в страну», - пояснил Касымбек.



Министр отметил, что в рамках стратегии особое внимание уделяется не только привлечению новых инвесторов, но и удержанию действующих инвесторов и стимулированию реинвестиции.



«Также в стратегии определены приоритетные страны для привлечения инвестиций. С учетом экономических возможностей было определено 36 потенциальных стран мира, из них 11 стран для нас являются самыми приоритетными (США, РФ, Великобритания, Германия, Франция, Италия, КНР, Япония, Южная Корея, Турция, ОАЭ). Для работы с каждой из этих приоритетных стран совместно с МИД будет разработан индивидуальный подход и конкретный план действий. Таким образом, в рамках Национальной стратегии определены четкие отраслевые и страновые приоритеты и считаем целесообразным сконцентрировать имеющиеся ресурсы на этих направлениях», - резюмировал он.