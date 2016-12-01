Правительство РК изменило постановление о лицензировании деятельности по распространению теле- и радиоканалов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 395 «Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов и органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории в области средств массовой информации» и от 16 июня 2016 года № 353 «Некоторые вопросы Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан».

Согласно принятому постановлению изменения коснулись ряда пунктов, часть из которых была дополнена или изложена в новой редакции. Стоит отметить, что лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов в РК определен Комитет государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 24 ноября 2016 года № 724

О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 395 «Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов и органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории в области средств массовой информации» и от 16 июня 2016 года № 353 «Некоторые вопросы Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан»

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 395 «Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов и органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории в области средств массовой информации» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 32, ст. 202):

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Определить:

1) Комитет государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов;

2) Комитет государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан органом, уполномоченным на выдачу разрешений второй категории в области средств массовой информации, согласно приложению к настоящему постановлению.»;

в приложении к настоящему постановлению:

строку, порядковый номер 3, изложить в следующей редакции:

«

3. Постановка на учет, переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий Свидетельство о постановке на учет, переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий

»;

дополнить строкой, порядковый номер 4, следующего содержания:

«

4. Постановка на учет, переучет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан Справка о постановке на учет, переучет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан

»;

2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2016 года № 353 «Некоторые вопросы Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 36, ст. 209):

в Положении о Министерстве информации и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

подпункт 170) пункта 16 изложить в следующей редакции:

«170) представление в налоговые органы сведений, на основании которых определяется стоимость объектов налогообложения физических лиц - жилищ и дачных построек (в том числе вновь возведенных); холодной пристройки, хозяйственной (служебной) постройки, цокольного этажа, подвала жилища, гаража;»;

в изменениях и дополнениях, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 9 исключить.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 16 июня 2016 года, за исключением абзацев третьего и четвертого подпункта 2) пункта 1, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года, и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ