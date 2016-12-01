АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана подведет итоги 2016 года в начале января в ходе очередного заседания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Итоги 11 месяцев мы подвели на прошлом заседании. Итог года будем подводить в начале января на очередном заседании Правительства. В принципе общие параметры, наши прогнозы мы ужа на прошлом заседании говорили. Все те задачи, которые были поставлены Главой государства перед Правительством, они полностью выполнены», - сказал Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Закрывая заключительное заседание 2016 года, глава Правительства поблагодарил коллег за работу и поздравил с наступающим Новым годом.