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Правительство Казахстана подведет итоги 2016 года в начале января

Правительство Казахстана подведет итоги 2016 года в начале января
27 Декабря 2016 12:06 176

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана подведет итоги 2016 года в начале января в ходе очередного заседания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Итоги 11 месяцев мы подвели на прошлом заседании. Итог года будем подводить в начале января на очередном заседании Правительства. В принципе общие параметры, наши прогнозы мы ужа на прошлом заседании говорили. Все те задачи, которые были поставлены Главой государства перед Правительством, они полностью выполнены», - сказал Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Закрывая заключительное заседание 2016 года, глава Правительства поблагодарил коллег за работу и поздравил с наступающим Новым годом. 

 

 

Ключевые слова: Правительство РК,
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