Правительственная комиссия выясняет причины пожара в общежитии на Карабатане

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев навестил в Атырау пострадавших при пожаре в общежитии вахтового городка на станции Карабатан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникации.

Нуржан Альтаев возглавил правительственную комиссию, которая займется расследованием причин пожара в вахтовом городке в Атырау, из-за которого погибли 7 человек. 3 марта, в субботу, комиссия прибыла в Атыраускую область с целью выяснения обстоятельств чрезвычайной ситуации, произошедшей на строительной площадке газотурбинной электростанции на станции Карабатан Атырауской области

В состав комиссии вошли представители министерства внутренних дел, министерства здравоохранения, ЧС и акимата Атырауской области, а также работодатель и члены профсоюзов.

После осмотра места происшествия на станции Карабатан вице министр труда и социальной защиты навестил двоих пострадавших, которые находятся в хирургическом отделении Атырауской областной больницы. Сегодня их состояние стабильное, рабочие были госпитализированы с места происшествия с незначительными ожогами и получают соответствующее лечение.

По словам Н. Альтаева, все сотрудники компании, на территории которой произошла ЧС, были застрахованы. После завершения расследования и пострадавшие рабочие, и родственники погибших сотрудников получат материальную помощь.

«Если законом предусмотренные процедуры, мы все процедуры должны провести, понять, чья была вина - была ли вина самих работодателей либо же самих рабочих. Мы сейчас поднимаем все страховые договоры, смотрим по ним, какие компенсации положены рабочим. Кроме того, после осмотра объекта, на котором произошло ЧП, приняли такое решение - приостановить эксплуатацию всех общежитий, которые там находятся, пока все не проверим и не приведем в соответствие»,- сообщил Н. Альтаев.

Также вице-министр сообщил, что остальные рабочие компании в настоящее время распущены по домам до полного завершения расследования. При этом заработная плата за ними сохранится. После того, как все общежития контейнерного типа приведут в полное соответствие нормам и требованиям безопасности, рабочие смогут вернуться и продолжить работу.