Правительства Казахстана и России утвердили концепцию дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур»  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита Президента РК в Российскую Федерацию в Санкт-Петербурге подписаны два документа по сотрудничеству на космическом комплексе «Байконур», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Министерства по оборонной и космической промышленности (МОАП) РК, сегодня первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Аскар Мамин и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин подписали Концепцию дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур».

Концепция разработана в соответствии с договоренностями президентов Казахстана и России о проработке перспектив сотрудничества на комплексе «Байконур» и рассчитана до 2050 года.







Концепция закрепляет договоренности сторон совместно развивать (модернизировать) в условиях продолжения арендных отношений инфраструктуру космодрома и города Байконыр, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, строить жилье, развивать туризм, внедрять новые формы хозяйственных отношений. Но главное - это реализация новых совместных космических проектов на базе имеющейся инфраструктуры космодрома, и в первую очередь, проекта «Байтерек», отмечает пресс-служба МОАП.







В рамках реализации концепции планируется разработать совместную программу развития города Байконыр на долгосрочный период.

Также сегодня в Санкт- Петербурге министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Игорь Комаров закрепили своими подписями Протокол о внесении изменения в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.

Протокол предусматривает дополнительное включение в перечень казахстанских государственных органов, функционирующих в городе Байконыр, десяти подразделений госорганов Казахстана.







«Подписание протокола необходимо для обеспечения выполнения ряда государственных функций государственными органами Республики Казахстан, а также обеспечения прав граждан на получение государственных услуг по казахстанским стандартам», - говорится в пресс-релизе МОАП.



