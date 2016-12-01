Правила взаимодействия коллектора с должником прописали законодательно в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В поле зрения Национального банка будут находиться жалобы заемщиков на противоправные действия коллекторов, сообщил глава Нацбанка РК Данияр Акишев.

«В текущем законопроекте определен четкий перечень способов взаимодействия коллекторского агентства с должником. Действия, выходящие за рамки указанного перечня, будут запрещены, а их совершение жестко преследоваться в административном и уголовном порядке», - сказал Акишев в ходе рассмотрения проекта Закона «О коллекторской деятельности» на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

«Принципиально важным считаем введение обязательной регистрации коллекторов и последующий контроль со стороны Национального банка. Соответственно, в поле зрения Национального банка будут находиться жалобы заемщиков на противоправные действия коллекторов», - подчеркнул глава Нацбанка.

По его словам, Нацбанк обладает необходимыми финансовыми и человеческими ресурсами, чтобы оперативно реагировать на обращение заемщиков.

Акишев также отметил, что важным условием добросовестности коллекторских организаций является прозрачная структура собственности и управления, которая позволит допускать к взаимодействию с заемщиками только лиц, обладающих безупречной репутацией. А введение официального статуса и регулирования коллекторской деятельности как механизма досудебной медиации способно переломить созданный негативный образ коллекторов.

Председатель НБРК подчеркнул, что законопроектом установлен исчерпывающий порядок и правила взаимодействия коллекторского агентства и должника.

«Предусматриваются прямые ограничения. В течение дня не допускается более 1-го личного контакта и 3-х телефонных переговоров, а время выбора взаимодействия сохраняется за должником. Любые личные контакты запрещены в праздничные дни, а время взаимодействия в выходные, по сравнению с будними, будут установлены короче на 6 часов», - пояснил он.

Законопроект обязывает коллекторские агентства проводить аудио- и видеофиксацию переговоров с должником и обеспечить сохранность персональной информации.

Как отметил Акишев, законопроект предполагает повышение социальной ответственности должника. «Должник должен идти на контакт со своим кредитором, с коллекторским агентством», - подчеркнул глава Нацбанка.