Правила выдачи разрешений на пересечение госграницы морским и воздушным судам, работающим на континентальном шельфе, утвердили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «Об утверждении Правил выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе».

Согласно утвержденным Правилам, в частности, определяется печень документов предоставляемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в воинскую часть Пограничной службы, на участке ответственности которой планируются выходы морских судов.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 760

Об утверждении Правил выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе

В соответствии с подпунктом 12-1) статьи 55 Закона Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ

Предлагаем вам также ознакомиться с приложением к постановлению № 760:

Утверждены

постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 760

Правила выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе (далее - Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 12-1) статьи 55 Закона Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан» (далее - Закон) и определяют порядок выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе.

Настоящие Правила распространяются на казахстанские и иностранные морские суда и казахстанские воздушные суда, в том числе суда на воздушной подушке, задействованные в операциях по недропользованию на континентальном шельфе Республики Казахстан.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, соответствуют понятиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Порядок выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе, пространственные и временные пределы действия разрешений

3. Разрешение на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами, задействованными в операциях по недропользованию на континентальном шельфе, по форме в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам (далее - разрешение), выдается Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (далее - Пограничная служба) по месту регистрации (морскому порту, пункту базирования) казахстанского или пункту захода на территорию Государственной границы Республики Казахстан иностранного морского судна.

4. Для получения разрешения индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (далее - заявитель) представляет в воинскую часть Пограничной службы, на участке ответственности которой планируются выходы морских судов, следующие документы:

1) письменное заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее - заявление);

2) копию документа, подтверждающего право собственности на судно, либо копию договора между недропользователем и подрядной организацией на аренду судна (транспортировку) и (или) копию договора между подрядной организацией и судовладельцем;

3) копию свидетельства о праве плавания морского судна под Государственным флагом Республики Казахстан;

4) копии документов, удостоверяющих личность членов экипажа, а также работников, перемещаемых на соответствующем средстве в район недропользования;

5) копии разрешений на работу для иностранных граждан и лиц без гражданства;

6) в случае необходимости, копии виз, выданных иностранным гражданам и (или) лицам без гражданства;

7) письменное заявление от недропользователя о том, что индивидуальный предприниматель или юридическое лицо привлечено на основании договора на предоставление товаров, работ или услуг в целях осуществления операций по недропользованию с указанием реквизитов договора;

8) координаты района недропользования, а также рекомендуемые пути следования к нему и обратно;

9) копию декларации на товары в отношении иностранного морского судна, выпущенную уполномоченным органом в сфере таможенного дела.

Копии перечисленных документов предоставляются с подлинниками для сверки, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.

5. Разрешение по форме в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам выдается:

1) в течение двадцати рабочих дней с даты получения воинской частью Пограничной службы заявления и документов, указанных в пунктах 4 и 7 настоящих Правил, - для судов, имеющих право находиться на территории Республики Казахстан, экипажи которых и работники, перемещаемые на них, укомплектованы гражданами Республики Казахстан;

2) в течение двадцати пяти рабочих дней с даты получения воинской частью Пограничной службы заявления и документов, указанных в пунктах 4 и 7 настоящих Правил, - касающихся судов, имеющих право находиться на территории Республики Казахстан, в составе экипажей которых или среди перемещаемых на этих средствах работников имеются иностранные граждане.

6. В случае необходимости замены членов экипажа казахстанского или иностранного морского судна заявитель представляет письменное заявление о замене членов экипажа в воинскую часть Пограничной службы с указанием причин замены по форме в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность нового члена экипажа;

2) копия разрешения на работу для иностранного гражданина и (или) лица без гражданства;

3) в случае необходимости копия визы, выданной иностранному гражданину и (или) лицу без гражданства.

Копии перечисленных документов предоставляются с подлинниками для сверки, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.

Воинская часть Пограничной службы рассматривает заявление и документы, указанные в настоящем пункте, и в течение десяти рабочих дней с даты их поступления письменно сообщает о своем решении заявителю.

7. В зависимости от вида деятельности, планируемой на континентальном шельфе, предоставляются дополнительные документы:

1) для деятельности, связанной с ведением разведки и разработки природных ресурсов морского дна и недр в соответствии с контрактом на недропользование:

копию свидетельства о праве собственности на плавучее оборудование для проведения нефтяных операций на море либо копию договора аренды на такое плавучее оборудование либо копию договора об оказании услуг по проведению нефтяных операций на море;

классификационное свидетельство одного из иностранных классификационных обществ, признанных Правительством Республики Казахстан, о соответствии морского судна требованиям безопасности мореплавания, подтверждающее соответствие судна для перевозки опасных грузов;

2) для деятельности, связанной с созданием и использованием искусственных островов, установок и сооружений, их консервацией и демонтажем в соответствии с контрактом на недропользование:

копию разрешения на строительство или размещение морского сооружения, выданного уполномоченным органом в области нефти и газа;

в случае начала ликвидации морских сооружений необходимо представить копию согласованного с уполномоченным органом в области нефти и газа решения о выводе (ликвидации) морских сооружений из эксплуатации;

после ликвидации морских сооружений необходимо представить копию утвержденного акта возврата государству контрактной территории.

8. Разрешение выдается сроком не более чем на один год, действует в пределах районов недропользования, указанных в разрешении, и подлежит ежегодному переоформлению в течение срока действия контракта.

9. Выдача разрешения производится индивидуальному предпринимателю или уполномоченному представителю юридического лица под подпись в журнале учета. Выданное разрешение в течение всего срока его действия находится у капитана (владельца) судна либо сменного помощника капитана в период следования в (из) зону (зоны) континентального шельфа и в период стоянки (дрейфования) в зоне континентального шельфа.

10. В случае утраты разрешения заявитель обращается в воинскую часть Пограничной службы с заявлением о выдаче дубликата разрешения с указанием обстоятельств его утраты.

Пограничная служба в течение двух рабочих дней со дня подачи заявителем соответствующего письменного заявления выдает дубликат разрешения без соблюдения процедуры, предусмотренной пунктами 4 и 7 настоящих Правил.

11. В случаях представления неполного пакета документов, указанных в пунктах 4 и 7 настоящих Правил, а также отказа уполномоченного органа в сфере национальной безопасности в согласовании заявленных членов экипажа и перевозимых на судне работников, Пограничная служба возвращает документы без оформления разрешения.

В случае устранения указанных нарушений документы представляются повторно в порядке, предусмотренном пунктами 4, 5 и 7 настоящих Правил.

12. Перемещение в зоны континентального шельфа грузов и товаров, ввезенных на территорию Республики Казахстан с соблюдением требований таможенного законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан, с территории Республики Казахстан осуществляется без таможенного и иных видов контроля.

Глава 3. Порядок выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе, пространственные и временные пределы действия разрешений

13. Разрешение на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе, по форме в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам (далее - разрешение) выдается Пограничной службой по месту регистрации или пункту базирования казахстанского воздушного судна.

Полеты воздушных судов, осуществляющих доставку людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы, на территорию Республики Казахстан, осуществляются по согласованию с уполномоченными органами в сферах гражданской и государственной авиации в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области использования воздушного пространства.

14. Для получения разрешения заявитель представляет в воинскую часть Пограничной службы, на участке ответственности которой планируются вылеты воздушного судна, следующие документы:

1) письменное заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам (далее - заявление);

2) копию документа, подтверждающего право собственности на судно либо копию договора между владельцем воздушного судна и недропользователем (его подрядчиком) на аренду судна для транспортировки людей, грузов и товаров;

3) копии документов, удостоверяющих личность членов экипажа, а также работников, перемещаемых на воздушном судне в район недропользования;

4) копии разрешений на работу для иностранных граждан и лиц без гражданства (для всех членов экипажа, за исключением пилотов);

5) в случае необходимости копии виз, выданных иностранным гражданам и (или) лицам без гражданства;

6) письменное заявление от недропользователя о том, что индивидуальный предприниматель или юридическое лицо привлечено на основании договора на предоставление товаров, работ или услуг в целях осуществления операций по недропользованию с указанием реквизитов договора;

7) перечень аэродромов, вертодромов и посадочных площадок Республики Казахстан, в том числе не открытых для международных полетов, используемых для вылета и посадки воздушных судов;

8) координаты района недропользования, а также рекомендуемые пути следования к нему и обратно.

Копии перечисленных документов предоставляются с подлинниками для сверки, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.

15. Разрешение по форме в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам выдается:

1) в течение двадцати рабочих дней с даты получения воинской частью Пограничной службы заявления и документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, - для воздушных судов, экипажи которых и работники, перемещаемые на них, укомплектованы гражданами Республики Казахстан;

2) в течение двадцати пяти рабочих дней с даты получения воинской частью Пограничной службы заявления и документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, касающихся судов, в составе экипажей которых или среди перемещаемых на этих средствах работников имеются иностранные граждане.

16. В случае необходимости замены членов экипажа казахстанского воздушного судна, заявитель представляет письменное заявление о замене членов экипажа в воинскую часть Пограничной службы с указанием причин замены по форме в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность нового члена экипажа;

2) копия разрешения на работу для иностранного гражданина и (или) лица без гражданства (для всех членов экипажа, за исключением пилотов);

3) в случае необходимости, копия визы, выданной иностранному гражданину и (или) лицу без гражданства.

Копии перечисленных документов предоставляются с подлинниками для сверки, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.

Воинская часть Пограничной службы рассматривает заявление и документы, указанные в настоящем пункте, и в течение десяти рабочих дней с даты их поступления письменно сообщает о своем решении заявителю.

17. Разрешение выдается сроком не более чем на один год, действует в пределах районов недропользования, указанных в разрешении, и подлежит ежегодному переоформлению в течение срока действия контракта.

18. Выдача разрешения производится индивидуальному предпринимателю или уполномоченному представителю юридического лица под подпись в журнале учета.

Выданное разрешение в течение всего срока его действия находится у командира воздушного судна либо члена летного экипажа в период следования в (из) район (-а) недропользования и период стоянки (нахождения) в районе недропользования.

19. В случае утраты разрешения заявитель обращается в воинскую часть Пограничной службы с заявлением о выдаче дубликата разрешения с указанием обстоятельств его утраты.

Пограничная служба в течение двух рабочих дней со дня подачи заявителем соответствующего письменного заявления выдает дубликат разрешения без соблюдения процедуры, предусмотренной пунктом 14 настоящих Правил.

20. В случаях представления неполного пакета документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил, а также отказа уполномоченного органа в сфере национальной безопасности в согласовании заявленных членов экипажа и перевозимых на судне работников, Пограничная служба возвращает документы без оформления разрешения.

В случае устранения указанных нарушений документы представляются повторно в порядке, предусмотренном пунктами 14, 15 настоящих Правил.

21. Перемещение в зоны континентального шельфа грузов и товаров, ввезенных на территорию Республики Казахстан с соблюдением требований таможенного законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан, с территории Республики Казахстан осуществляется без таможенного и иных видов контроля.

Приложение 1

к Правилам выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе

Форма

Серия ______ № _______

Разрешение на пересечение Государственной границы Республики Казахстан

1. Наименование юридического лица, его юридический адрес или фамилия, имя, отчество (индивидуального предпринимателя), его адрес __________

__________

2. Наименование и адрес собственника судна __________

3. Наименование судна ___________

4. Тип судна ___________

5. Бортовой номер судна ___________

6. Место регистрации судна (морской порт, пункт базирования) __________

7. Фамилия, имя, отчество капитана судна (сменного помощника капитана), его адрес ___________

8. Тип технических средств контроля ___________

9. Сведения о регистрации судна в реестрах судов Республики Казахстан __________

10. Срок действия разрешения ___________

11. Район (-ы) недропользования __________

12. Перечень морских портов (пунктов базирования) Республики Казахстан __________

(подпись командира воинской части Пограничной службы)

«__» __________ 20__ года.

МП

Обратная сторона листа к приложению 1

Особые отметки

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Отметки воинской части Пограничной службы о прохождении контроля

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Приложение 2

к Правилам выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе

Форма

Заявление о выдаче разрешения на пересечение Государственной границы Республики Казахстан

Кому ___________

(наименование воинской части Пограничной службы)

От кого ___________

(полное наименование юридического лица с указанием его юридического адреса или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, его адрес)

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от «__» __________ 2016 года № ___ прошу рассмотреть заявление на получение разрешения на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в районе _____________.

(указывается район недропользования)

Сведения о судах, заявленных для получения разрешения на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан, приведены на ____ листах.

(подпись руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Сведения о работниках, заявленных для получения разрешения на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан, приведены на ___ листах.

«__» __________ 20__ г.

МП

Сведения к заявлению о казахстанском и иностранном морском судне, заявленном для получения разрешения на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан

1. Наименование судна _________

2. Тип судна _____________

3. Бортовой номер судна ___________

4. Место регистрации судна (морской порт, пункт базирования) ___________

5. Сведения о регистрации судна в реестрах судов Республики Казахстан: ___________

6. Наименование юридического лица, его юридический адрес или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его адрес ___________

___________

7. Наименование и адрес собственника судна ____________

___________

8. Фамилия, имя, отчество капитана (владельца) судна (сменного помощника капитана), его адрес ____________

___________

9. Тип технических средств контроля ____________

10. Район (-ы) недропользования ____________

___________

11. Предполагаемые координаты и сроки пересечения Государственной границы Республики Казахстан при следовании судна в район недропользования ______

______

12. Морской порт (пункт базирования) Республики Казахстан - точка выхода судна в район недропользования ____________

(подпись руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

«__» __________ 20__ года

МП

Приложение 3

к Правилам выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе

Форма

Заявление

на замену членов экипажа казахстанского и иностранного морского судна, получившего разрешение на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан

Кому _____________

(наименование воинской части Пограничной службы)

От кого ___________

(полное наименование юридического лица с указанием его юридического адреса или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, его адрес)

Прошу рассмотреть заявление на замену членов экипажа казахстанского и иностранного морского судна, получившего разрешение на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан, серия ____________ № ____, выданного воинской частью ______ «__» __________ 20__ года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от «__» __________ 2016 года № ___, являющихся (не являющихся) гражданами Республики Казахстан.

Члены экипажа - фамилия, имя, отчество, судовая должность:

1. _____________

2. _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

6. _____________

7. _____________

Прошу исключить из членов экипажа - фамилия, имя, отчество, судовая должность:

1. _____________

2. _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

6. _____________

7. _____________

Прошу включить в члены экипажа - фамилия, имя, отчество, судовая должность:

1. _____________

2. _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

6. _____________

7. _____________

_______________

(подпись руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

«__» __________ 20__ года

МП

Приложение 4

к Правилам выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе

Форма

Серия _______ № _____

Разрешение на пересечение Государственной границы Республики Казахстан

1. Наименование юридического лица, его юридический адрес или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его адрес __________

___________

2. Наименование и адрес эксплуатанта/собственника воздушного судна ___________

3. Наименование воздушного судна ___________

4. Тип воздушного судна ____________

5. Регистрационный номер воздушного судна ____________

6. Пункт базирования судна _____________

7. Фамилия, имя, отчество командира воздушного судна (члена летного экипажа), его адрес ____________

____________

8. Тип технических средств контроля _____________

9. Сведения о регистрации судна в реестрах воздушных судов Республики Казахстан _____________

10. Срок действия разрешения _____________

11. Район (-ы) недропользования ____________

____________

____________

(подпись командира воинской части Пограничной службы)

«__» __________ 20__ года

МП

Обратная сторона листа к приложению 4

Особые отметки

____________

____________

____________

____________

____________

Отметки воинской части Пограничной службы о прохождении контроля

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

Приложение 5

к Правилам выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе

Форма

Заявление о выдаче разрешения на пересечение Государственной границы Республики Казахстан

Кому _____________

(наименование воинской части Пограничной службы)

От кого ____________

____________

____________

(полное наименование юридического лица с указанием его юридического адреса или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, его адрес)

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от «__» __________ 2016 года № _____ прошу рассмотреть заявление на получение разрешения на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в районе ___.

(указывается район недропользования)

Сведения о воздушных судах, заявленных для получения разрешения на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан, приведены на ____ листах.

Сведения о работниках, заявленных для получения разрешения на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан, приведены на ____ листах.

(подпись руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

«__» __________ 20__ года

МП

Сведения к заявлению о казахстанском воздушном судне, заявленном для получения разрешения на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан

1. Наименование судна (при наличии) _____________

2. Тип воздушного судна _____________

3. Регистрационный номер воздушного судна _____________

4. Пункт базирования судна _______________

5. Сведения о регистрации воздушного судна в реестрах судов Республики Казахстан: _____________

6. Наименование эксплуатанта воздушного судна - юридического лица, его юридический адрес или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его адрес _______________

____________

____________

7. Наименование и адрес собственника воздушного судна ____________

8. Фамилия, имя, отчество командира (владельца) судна (члена летного экипажа), его адрес ____________

____________

9. Тип технических средств контроля _____________

10. Район (-ы) недропользования ______

11. Предполагаемые координаты и сроки пересечения Государственной границы Республики Казахстан при следовании судна в район недропользования ______

12. Пункт базирования судна Республики Казахстан и точка выхода воздушного судна в район недропользования ____________

(подпись руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

«__» __________ 20__ года

МП

Приложение 6

к Правилам выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе

Форма

Заявление

на замену членов экипажа казахстанского воздушного судна, получившего разрешение на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан

Кому _____________

(наименование воинской части Пограничной службы)

От кого ____________

(полное наименование юридического лица с указанием его юридического адреса или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, его адрес)

Прошу рассмотреть заявление на замену членов экипажа казахстанского воздушного судна, получившего разрешение на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан, серия ____________ № _____, выданного воинской частью ____ «__» __________ 20__ года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от «__» __________ 2016 года № ____, являющихся гражданами Республики Казахстан.

Члены экипажа - фамилия, имя, отчество, должность:

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

6. __________

7. __________

Прошу исключить из членов экипажа - фамилия, имя, отчество, должность:

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

6. __________

7. __________

Прошу включить в члены экипажа - фамилия, имя, отчество, должность:

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

6. __________

7. __________

(подпись руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

«__» __________ 20__ года

МП