Правила регистрации внутренних мигрантов изменили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1427 «Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».

Согласно принятому постановлению, изменения коснулись ряда пунктов, часть из которых была дополнена или изложена в новой редакции. В частности, речь идет о книге регистрации граждан, адресной справке и т.д.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 757

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1427 «Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1427 «Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 5, ст. 93) следующие изменения и дополнение:

в Правилах регистрации внутренних мигрантов, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 2:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) книга регистрации граждан - документ, подтверждающий регистрацию либо снятие с регистрации граждан по месту жительства. Порядок оформления и выдачи книги регистрации граждан устанавливается Министерством внутренних дел Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) адресная справка - документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или снятие с регистрации по месту жительства физического лица.»;

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Регистрация внутренних мигрантов по постоянному либо временному месту жительства осуществляется территориальными подразделениями уполномоченного органа:

граждан Республики Казахстан - через Государственную корпорацию по документам, удостоверяющим личность;

иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в Республике Казахстан согласно законодательству в области миграции населения, - через территориальные подразделения миграционной полиции, на основании вида на жительства иностранца либо удостоверения лица без гражданства.

Место регистрации внутреннего мигранта является его юридическим адресом.

4. Регистрация места жительства внутреннего мигранта осуществляется на основании документов, подтверждающих приобретение им в установленном порядке жилища в собственность либо свидетельствующих о получении его в пользование, в том числе по договору найма (аренды), поднайма, а также предоставляющих ему право на вселение в жилище по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях».

Регистрация внутренних мигрантов осуществляется в жилых домах, квартирах, дачных строениях, садоводческих товариществах, кооперативах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, служебных зданиях и помещениях.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Внутренние мигранты, граждане Республики Казахстан, за исключением беженцев, прибывшие из-за пределов республики, подлежащие регистрации, не превышая 10 календарных дней со дня прибытия на новое место жительства представляют в уполномоченный орган следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность (дети до 16 лет - свидетельство о рождении);

2) документ, удостоверяющий личность собственника жилища, и его письменное согласие на постоянную либо временную регистрацию по форме, установленной уполномоченным органом (при регистрации в служебных зданиях и помещениях - ходатайство администрации организации (учреждения) о регистрации по месту работы) для сверки.

При регистрации собственника жилья письменное согласие не требуется.

3) документ, подтверждающий приобретение собственником в установленном порядке жилища в собственность либо свидетельствующий о получении его в пользование, в том числе по договору найма (аренды), поднайма, а также предоставляющий ему право на вселение в жилище по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях», при отсутствии регистрационного кода адреса (далее - РКА), сгенерированного в информационной системе «Адресный регистр», для подтверждения права на регистрацию.

Сведения о документах, подтверждающих приобретение в установленном порядке жилища в собственность либо свидетельствующих о получении его в пользование, а также предоставляющих право на вселение в жилище по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях», уполномоченный орган получает в форме электронных документов, удостоверенных электронной цифровой подписью уполномоченных должностных лиц, из информационных систем «Адресный регистр» и «Регистр недвижимости».

4) квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, представляют подтверждающие документы).

Граждане Республики Казахстан, прибывшие из-за пределов республики, представляют паспорт, документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания, либо справку об отсутствии гражданства, выданную компетентным органом страны прежнего проживания.»;

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

«9. Снятию с регистрации по месту жительства подлежат внутренние мигранты:

1) выбывшие на постоянное место жительства за пределы республики;

2) признанные судом утратившими право пользования жилым помещением;

3) по заявлению собственника помещения, без участия лица, снимаемого с регистрации, и его документа, удостоверяющего личность;

4) умершие.

10. Учет зарегистрированных и снятых с регистрации внутренних мигрантов осуществляется органами внутренних дел в порядке, установленном Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

Регистрация и снятие с регистрации по месту жительства внутренних мигрантов осуществляются путем внесения сведений в информационные системы «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» и «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация иностранцев».

При регистрации по новому месту жительства снятие с регистрации по прежнему месту жительства внутренних мигрантов в информационной системе осуществляется одновременно.

Снятием с регистрации по месту жительства умерших в указанных информационных системах является дата перевода в разряд недействительных, документов, удостоверяющих личность владельцев, в связи со смертью, либо поступления информации из органов регистрации актов гражданского состояния.

Документом, подтверждающим адрес регистрации внутреннего мигранта, является адресная справка.

В случаях пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации документом, подтверждающим адрес регистрации внутреннего мигранта, является книга регистрации граждан, согласно приложению 3 к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации, ратифицированному Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года.

Книга регистрации граждан выдается уполномоченным органом с проставлением в ней штампов о регистрации, перед выдачей заверяется паспортной гербовой печатью и подписью уполномоченного сотрудника органа внутренних дел.»;

абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. Внутренние мигранты, прибывшие на временное жительство сроком свыше трех месяцев, берутся органами внутренних дел на учет по месту временного проживания, без снятия с прежнего места регистрации. Лица, у которых исполнение служебных обязанностей связано с длительным (более одного года) проживанием вне места постоянного жительства (при наличии подтверждающего документа), учитываются на весь срок, необходимый для исполнения обязанностей без снятия с прежнего места регистрации.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Регистрация военнослужащих Вооруженных сил стран - участниц Содружества Независимых Государств по месту жительства осуществляется по паспортам и удостоверениям личности военнослужащих.».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ