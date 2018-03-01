Правила постановки на очередь в детсады изменились в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане внесены некоторые изменения в правила распределения очереди в детские сады. Об этом сообщил начальник столичного управления образования Ануар Жангозин на пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам работы электронной системы распределения был сделан анализ, в ходе которого были выявлены недочеты, которые в новой системе полностью учтены. Так, расширен функционал согласно нового стандарта оказания госуслуг.

«Как известно, используя ЭЦП, родитель входит в систему www.e.astana.kz. Заполняются обязательные данные, ИИН ребенка. Согласно изменениям, при получении сообщения у родителя есть время с 9:00 до 20:00 для приоритетного выбора дошкольной организации, о чем будет написано в смс-оповещении. После этого времени свободные места в садиках будут доступны для всех, кто стоит в очереди, независимо от номера очереди», - пояснил Ануар Жангозин.

По его словам, если раньше после уведомления о прохождении ваше место в детский сад сохранялось до 5 дней, то есть родители в течение этого времени могли подумать, нужен этот детский сад или нет, то теперь на это отводится время только с 9.00 до 20.00. Если до этого времени вы не успели зайти в электронную систему и получить направление, то это место будет доступно уже всем, кто находится в списке очередников, но при этом за вами ваша очередь сохраняется. Представители управления образования отмечают, что это позволит быстрее продвигаться очереди в детские сады.

То есть, если вас имеющийся детский сад не устраивает, то его могут через 11 часов выбрать другие. Кроме того, после того, как родитель выбирает нужную организацию, выписывается направление на ребенка и в течение 5 рабочих дней он должен будет подойти в указанную дошкольную организацию. Если он по объективным причинам не может подойти в течение 5 рабочих дней, то он может воспользоваться новой функцией продления до 30 календарных дней и подойти позже, все это время его бронь в выбранной организации сохраняется.

Если родитель в течение 5-ти рабочих дней после получения направления не прибудет в детский сад, при этом не оформит продление, его направление будет автоматически аннулировано и будет направлено в стоп-лист на 10 рабочих дней. На время нахождения заявления в стоп-листе возможность получения направления будет заблокирована. Если заявитель просрочит срок действия выданного направления 2 раза, то ребенок будет автоматически снят с очереди. То есть два раза в стоп листе и при неявке уже в третий раз он снимается с очереди.