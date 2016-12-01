Правила пересечения границы судов, осуществляющих доставку на континентальный шельф, утвердили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «Об утверждении Правил неоднократного пересечения Государственной границы Республики Казахстан вне выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля для казахстанских воздушных судов, осуществляющих доставку людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы, на территорию Республики Казахстан».

В частности, согласно утвержденным Правилам, казахстанские воздушные суда, осуществляющие доставку людей, грузов и товаров при неоднократном пересечении Государственной границы Республики Казахстан вне выделенных воздушных коридоров не проходят пограничный, таможенный (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иные виды контроля.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 761

Об утверждении Правил неоднократного пересечения Государственной границы Республики Казахстан вне выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля для казахстанских воздушных судов, осуществляющих доставку людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы, на территорию Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила неоднократного пересечения Государственной границы Республики Казахстан вне выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля для казахстанских воздушных судов, осуществляющих доставку людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы, на территорию Республики Казахстан.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ

Предлагаем вам также ознакомиться с приложением к постановлению № 761:

Утверждены

постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 761

Правила неоднократного пересечения Государственной границы Республики Казахстан вне выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля для казахстанских воздушных судов, осуществляющих доставку людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы, на территорию Республики Казахстан

1. Настоящие Правила неоднократного пересечения Государственной границы Республики Казахстан вне выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля для казахстанских воздушных судов, осуществляющих доставку людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы, на территорию Республики Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан» (далее - Закон) и устанавливают порядок неоднократного пересечения Государственной границы Республики Казахстан вне выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля для казахстанских воздушных судов, осуществляющих доставку людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы, на территорию Республики Казахстан.

Настоящие Правила распространяются на казахстанские воздушные суда, задействованные в операциях по недропользованию на континентальном шельфе Республики Казахстан, получившие разрешение на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан (далее - разрешение), выданное Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (далее - Пограничная служба).

2. Казахстанские воздушные суда, осуществляющие доставку людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы, на территорию Республики Казахстан (далее - воздушные суда), при неоднократном пересечении Государственной границы Республики Казахстан вне выделенных воздушных коридоров не проходят пограничный, таможенный (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иные виды контроля.

В отношении указанных судов должностными лицами Пограничной службы осуществляется контроль в соответствии с Правилами осуществления контроля за казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе Республики Казахстан.

3. Полеты воздушных судов, осуществляющих доставку людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы, на территорию Республики Казахстан, осуществляются по согласованию с уполномоченными органами в сферах гражданской и государственной авиации в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области использования воздушного пространства.

4. Грузы и товары, перевозимые воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на континентальном шельфе Республики Казахстан, ввозятся на территорию Республики Казахстан с соблюдением требований таможенного законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан.

Перемещение в зоны континентального шельфа грузов и товаров, ввезенных на территорию Республики Казахстан с соблюдением требований таможенного законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан, с территории Республики Казахстан осуществляется без таможенного и иных видов контроля.

Пассажиры, перевозимые воздушными судами, проходят контроль согласно предоставленному эксплуатантом воздушного судна - индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, в управлении которого находится воздушное судно, списку пассажиров, на котором должностное лицо Пограничной службы делает отметку о прохождении контроля.

5. Перед вылетом воздушного судна в воздушное пространство над континентальным шельфом, но не позднее чем за двадцать четыре часа, эксплуатант воздушного судна - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в управлении которого находится воздушное судно, планирующее вылет судна в воздушное пространство над континентальным шельфом Республики Казахстан, или командир воздушного судна (член летного экипажа) устно по любым средствам связи оповещает воинскую часть Пограничной службы, на участке ответственности которой находится пункт базирования, о готовности вылета воздушного судна.

В случае отмены запланированного вылета эксплуатант воздушного судна - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в управлении которого находится воздушное судно, или командир воздушного судна (член летного экипажа) устно по любым средствам связи оповещает воинскую часть Пограничной службы, на участке ответственности которой находится пункт базирования, об отмене вылета, не позднее чем за четыре часа до предполагавшегося вылета.

6. Вылет воздушных судов в воздушное пространство над континентальным шельфом осуществляется после осуществления контроля на воздушном судне должностными лицами Пограничной службы.

7. При нахождении в воздушном пространстве над континентальным шельфом в соответствии с разрешением соблюдаются следующие требования:

1) при выходе из строя технических средств контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о местоположении воздушного судна, командир воздушного судна (член летного экипажа) сообщает о причинах неисправности в воинскую часть Пограничной службы и органы управления воздушным движением в порядке, установленном законодательством об использовании воздушного пространства;

В случае невозможности устранить причины, повлекшие выход из строя технических средств контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о местоположении воздушного судна, командир воздушного судна (член летного экипажа) информирует об этом воинскую часть Пограничной службы, органы управления воздушным движением в порядке, установленном законодательством об использовании воздушного пространства, и возвращается в пункт базирования для устранения неисправности.

2) по требованию должностных лиц Пограничной службы командир воздушного судна (член летного экипажа) представляет информацию, касающуюся местонахождения судна, и другую необходимую информацию, связанную с неоднократным пересечением судном Государственной границы Республики Казахстан.

8. Перед прибытием воздушного судна в пункт базирования, не позднее чем за четыре часа, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в управлении которого находится воздушное судно, или командир воздушного судна (член летного экипажа) устно по любым средствам связи оповещает об этом воинскую часть Пограничной службы, на участке ответственности которой находится пункт базирования.

9. Высадка членов экипажа воздушного судна, людей, выгрузка (погрузка) любых грузов и товаров осуществляются после завершения контроля должностными лицами Пограничной службы.