Правила осуществления контроля за морскими и воздушными судами, работающими на континентальном шельфе, утвердили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «Об утверждении Правил осуществления контроля за казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе Республики Казахстан».

Согласно утвержденным Правилам, контроль в отношении получивших разрешение морских судов осуществляется Пограничной службой. Контроль в отношении получивших разрешение воздушных судов осуществляется Пограничной службой совместно с Вооруженными силами Республики Казахстан.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 759

Об утверждении Правил осуществления контроля за казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 12-1) статьи 55 Закона Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления контроля за казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе Республики Казахстан.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ

Предлагаем вам также ознакомиться с приложением к постановлению № 759:

Утверждены

постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 759

Правила осуществления контроля за казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления контроля за казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе Республики Казахстан (далее - Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 12-1) статьи 55 Закона Республики Казахстан «О Государственной границе Республики Казахстан» (далее - Закон) и определяют порядок осуществления контроля за казахстанскими и иностранными морскими судами (далее - морские суда) и казахстанскими воздушными судами (далее - воздушные суда), задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе Республики Казахстан, исключительно в части соблюдения указанными судами условий разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан (далее - разрешение), выданных им Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (далее - Пограничная служба) в соответствии с порядком выдачи разрешения на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан морскими судами и воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

2. Контроль в отношении получивших разрешение морских судов осуществляется Пограничной службой.

Контроль в отношении получивших разрешение воздушных судов осуществляется Пограничной службой совместно с Вооруженными Силами Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 70 Закона Силы воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан осуществляют контроль за соблюдением порядка пересечения Государственной границы Республики Казахстан при охране Государственной границы Республики Казахстан в воздушном пространстве.

3. Пассажиры, перевозимые морскими и воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на континентальном шельфе Республики Казахстан, проходят контроль согласно предоставленному индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом списку пассажиров, на котором должностное лицо Пограничной службы делает отметку о прохождении контроля.

4. Грузы и товары, перевозимые морскими и воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на континентальном шельфе Республики Казахстан, ввозятся на территорию Республики Казахстан с соблюдением требований таможенного законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан.

Перемещение в зоны континентального шельфа грузов и товаров, ввезенных на территорию Республики Казахстан с соблюдением требований таможенного законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан, с территории Республики Казахстан осуществляется без таможенного контроля.

Глава 2. Порядок осуществления контроля за морскими судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе Республики Казахстан

5. Перед выходом морского судна из морского порта (пункта базирования) в водное пространство над континентальным шельфом, но не позднее, чем за четыре часа, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, планирующее выход морского судна в водное пространство над континентальным шельфом Республики Казахстан, или капитан морского судна (сменный помощник капитана) устно по любым средствам связи оповещает воинскую часть Пограничной службы, на участке ответственности которой находится морской порт (пункт базирования), о готовности выхода морского судна и уточняет маршрут следования морского судна в случае изменения пути следования, заявленного при подаче документов на выдачу разрешения.

6. По прибытии на морское судно должностные лица Пограничной службы организуют наблюдение за морским судном и его осмотр. Капитан морского судна (сменный помощник капитана) представляет должностным лицам Пограничной службы разрешение, состав экипажа морского судна, заверенный командиром воинской части Пограничной службы, список пассажиров судна и документы, удостоверяющие личность членов экипажа морского судна и пассажиров.

Должностные лица Пограничной службы, проверив документы на предмет достоверности содержащихся в них сведений и правильности их оформления, возвращают их капитану морского судна (сменному помощнику капитана).

7. Должностные лица Пограничной службы также проверяют наличие следующих документов:

1) свидетельства о праве плавания морского судна под Государственным флагом Республики Казахстан;

2) судового журнала;

3) свидетельства о безопасности морского судна по оборудованию и снабжению.

8. Должностные лица Пограничной службы проводят устный опрос капитана (сменного помощника капитана) и членов экипажа морского судна, а также досмотр морского судна совместно с капитаном (сменным помощником капитана).

9. По завершении контроля должностное лицо Пограничной службы делает отметки в разрешении. О результатах проведенных мероприятий должностное лицо Пограничной службы по средствам связи передает информацию в воинскую часть Пограничной службы.

10. Выход морских судов в водное пространство над континентальным шельфом осуществляется из морских портов (пунктов базирования), морских терминалов или причальных сооружений Республики Казахстан после завершения контроля на судне должностными лицами воинской части Пограничной службы.

Выход морских судов в водное пространство над континентальным шельфом осуществляют лица, которые включены в состав экипажа судна, заверенный командиром воинской части Пограничной службы.

11. При нахождении в водном пространстве над континентальным шельфом в соответствии с разрешением соблюдаются следующие требования:

1) капитан морского судна (сменный помощник капитана) поддерживает постоянную радиосвязь с воинской частью Пограничной службы, информирует о каждом факте пересечения Государственной границы Республики Казахстан с указанием географических координат нахождения судна и производит об этом запись в судовом журнале;

2) при выходе из строя технических средств контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о местоположении морского судна, капитан морского судна (сменный помощник капитана) сообщает о причинах неисправности в воинскую часть Пограничной службы.

В случае невозможности в течение четырех часов устранить причины, повлекшие выход из строя технических средств контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о местоположении морского судна, капитан морского судна (сменный помощник капитана) информирует об этом воинскую часть Пограничной службы и возвращается в морской порт (пункт базирования) для устранения неисправности;

3) по требованию должностных лиц Пограничной службы капитан морского судна (сменный помощник капитана) представляет информацию, касающуюся местонахождения судна, и другую необходимую информацию, связанную с неоднократным пересечением судном Государственной границы Республики Казахстан.

12. Перед прибытием морского судна в морской порт (пункт базирования), морской терминал или причальное сооружение Республики Казахстан не позднее, чем за четыре часа, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в управлении которого находится морское судно, или капитан судна (сменный помощник капитана) устно по любым средствам связи оповещает об этом воинскую часть Пограничной службы. Должностные лица Пограничной службы прибывают в морской порт (пункт базирования), морской терминал или причальное сооружение Республики Казахстан, организуют наблюдение за судном, осуществляют проверку документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящих Правил, досмотр судна, наблюдение за высадкой членов экипажа судна, проводят устный опрос капитана (сменного помощника капитана) и членов экипажа судна.

13. Высадка членов экипажа, людей, выгрузка (погрузка) любых грузов и товаров из морского судна осуществляются после завершения контроля Пограничной службой. По окончании контроля должностное лицо Пограничной службы делает в разрешении отметки о прибытии судна в морской порт (пункт базирования).

Глава 3. Порядок осуществления контроля за казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе Республики Казахстан

14. По прибытии на воздушное судно должностные лица Пограничной службы организуют наблюдение за воздушным судном и его осмотр. Командир воздушного судна (член летного экипажа) представляет должностным лицам Пограничной службы разрешение, копию утвержденного уполномоченным органом в сфере государственной авиации плана полетов (Flightplan), состав экипажа воздушного судна, заверенный командиром воинской части Пограничной службы, список пассажиров судна и документы, удостоверяющие личность членов экипажа воздушного судна и пассажиров.

Должностные лица Пограничной службы, проверив документы на предмет достоверности содержащихся в них сведений и правильности их оформления, возвращают их командиру воздушного судна (члену летного экипажа).

15. Должностные лица Пограничной службы проводят устный опрос командира и членов экипажа воздушного судна, а также досмотр судна совместно с командиром (членом летного экипажа).

16. По окончании контроля должностное лицо Пограничной службы производит запись в задании на полет (полетном листе) и делает отметки в разрешении. О результатах проведенных мероприятий должностное лицо Пограничной службы по средствам связи передает информацию в воинскую часть Пограничной службы.

17. Вылет воздушных судов в воздушное пространство над континентальным шельфом осуществляется с аэродромов, вертодромов и посадочных площадок Республики Казахстан, в том числе не открытых для международных полетов, после проведения контроля на судне должностными лицами воинской части Пограничной службы.

Вылет воздушных судов в воздушное пространство над континентальным шельфом осуществляют лица, которые включены в состав экипажа судна, заверенный командиром воинской части Пограничной службы.

18. Полеты воздушных судов, осуществляющих доставку людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы, на территорию Республики Казахстан, осуществляются по согласованию с уполномоченными органами в сферах гражданской и государственной авиации в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области использования воздушного пространства.

19. Должностные лица Пограничной службы прибывают в пункт базирования, организуют наблюдение за воздушным судном, осуществляют проверку документов, указанных в пункте 15 настоящих Правил, досмотр судна, наблюдение за высадкой членов экипажа судна, проводят устный опрос командира и членов экипажа судна.

20. Высадка членов экипажа воздушного судна, людей, выгрузка (погрузка) любых грузов и товаров осуществляются после завершения контроля Пограничной службой. По окончании контроля должностное лицо Пограничной службы делает в разрешении отметки о прибытии воздушного судна в пункт базирования, а также запись об этом в задании на полет (полетном листе).