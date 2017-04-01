Правила общего рынка газа обсуждают страны ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продолжила консультации по проекту «Программы формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза».

Представители уполномоченных органов государств ЕАЭС и нефтегазовых компаний рассмотрели проект документа на девятом заседании профильной рабочей группы при Консультативном комитете по нефти и газу комиссии, сообщила пресс-служба ЕЭК.



«Формирование общего рынка газа ЕАЭС является одним из приоритетов интеграционного сотрудничества государств Союза в сфере энергетики. До конца года нам необходимо совместно разработать правила для запуска рынка: этого ждут от нас главы стран евразийской «пятерки», - напомнил директор Департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец, под председательством которого прошла встреча.



По итогам обсуждения участники рабочей группы договорились исключить из проекта документа услуги по хранению природного газа. Также стороны пришли к единому мнению относительно того, что тарифы на услуги по транспортировке газа для участников общего рынка должны устанавливаться на недискриминационной основе.

На встрече были рассмотрены вопросы учета действующих соглашений в сфере поставки газа между государствами-членами ЕАЭС при проведении мероприятий по гармонизации законодательства государств-членов. Стороны обсудили также содержание правил биржевых торгов газом на общем рынке Союза.

Общий рынок газа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должен стать совокупностью торгово-экономических отношений хозяйствующих субъектов государств ЕАЭС в сфере транспортировки и поставки газа между странами-партнерами по интеграционному объединению.

В мае 2016 года главы государств ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - утвердили Концепцию формирования общего рынка газа. В настоящее время Евразийская экономическая комиссия ведет работу по подготовке Программы формирования общего рынка газа ЕАЭС с перечнем конкретных мероприятий, необходимых для запуска проекта. Этот документ планируется разработать и утвердить на уровне президентов стран Союза до 1 января 2018 года, мероприятия Программы планируется выполнить до 1 января 2024 года.

Следующим шагом станет заключение государствами ЕАЭС международного договора о формировании общего рынка газа Союза. В документе будут обозначены единые правила доступа к газотранспортным системам, которые расположены на территориях государств Союза. Это обеспечит вступление такого международного договора в силу не позднее 1 января 2025 года.

Сегодня поставки газа происходят на основании двусторонних соглашений между странами ЕАЭС.