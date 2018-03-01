Практику противодействия кибератакам обсудят в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане эксперты обсудят вопросы противодействия кибератакам и обеспечения информационной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
При поддержке Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК 12 апреля 2018 года в столице пройдет SOC-FORUM - 2018 на тему «Практика противодействия кибератакам и построения центров мониторинга информационной безопасности», сообщила пресс-служба вдеомства.
Под термином SOC (Security Operations Center) понимается функционирование центров мониторинга и реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности.
В ходе форума представители профессионального сообщества представят доклады, в которых будут обсуждены вопросы, связанные с созданием, эксплуатацией и взаимодействием центров мониторинга и реагирования на инциденты информбезопасности.
На мероприятие приглашены ведущие казахстанские и зарубежные эксперты.
Организаторы SOC форума надеются, что он станет эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов построения и функционирования центров мониторинга информационной безопасности в Казахстане.
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