Практику противодействия кибератакам обсудят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане эксперты обсудят вопросы противодействия кибератакам и обеспечения информационной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При поддержке Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК 12 апреля 2018 года в столице пройдет SOC-FORUM - 2018 на тему «Практика противодействия кибератакам и построения центров мониторинга информационной безопасности», сообщила пресс-служба вдеомства.

Под термином SOC (Security Operations Center) понимается функционирование центров мониторинга и реагирования на инциденты в сфере информационной безопасности.

В ходе форума представители профессионального сообщества представят доклады, в которых будут обсуждены вопросы, связанные с созданием, эксплуатацией и взаимодействием центров мониторинга и реагирования на инциденты информбезопасности.

На мероприятие приглашены ведущие казахстанские и зарубежные эксперты.

Организаторы SOC форума надеются, что он станет эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов построения и функционирования центров мониторинга информационной безопасности в Казахстане.