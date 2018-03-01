Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наезд на пешехода произошел на одной из алматинских улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наезд на пешехода произошел по улице Улугбека между Саина и Момышулы. Пешеход, 1939 года рождения, переходил дорогу, предположительно, в неположенном месте. На проезжей части был сбит автомобилем Hyundai с кыргызскими номерами. От полученных травм пешеход скончался на месте. Выяснением всех обстоятельств случившегося занимаются полицейские.





