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Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля в Алматы

2 Марта 2018 11:03 678
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Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наезд на пешехода произошел на одной из алматинских улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Наезд на пешехода произошел по улице Улугбека между Саина и Момышулы. Пешеход, 1939 года рождения, переходил дорогу, предположительно, в неположенном месте. На проезжей части был сбит автомобилем Hyundai с кыргызскими номерами. От полученных травм пешеход скончался на месте. Выяснением всех обстоятельств случившегося занимаются полицейские.


Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля в Алматы 
Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля в Алматы 

 

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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Альберт Ахметов

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