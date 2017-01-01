Пожарных не пускают в дома жители Восточного Казахстана  

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Владельцы частных домов Усть-Каменогорска отказываются впускать сотрудников государственного пожарного контроля, проводящих регулярные профилактические обходы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве недоумевают, ведь эта работа проводилась службой всегда, и во время общения с хозяевами вручались памятки с подробным описанием мер безопасности в быту. Но в последнее время домовладельцы все чаще стали заявлять, что «пожарные просто надоели своей профилактикой», «никакие памятки брать не будем», «спустим на вас собак, если еще придете», а кто-то просто не открывает двери для проведения инструктажа.

«Люди даже не осознают, насколько опасно и безответственно не следовать правилам пожарной безопасности, и тем самым ставят под удар не только свою жизнь, но и близких, а также соседей. Только в 2016 году по области в результате пожаров погибло 58 человек. Основной процент погибших - граждане, ведущие асоциальный образ жизни, к которым пожарные наведывались не раз с напоминанием устранить нарушения правил безопасности и ознакомиться с действиями при пожаре», - отмечают специалисты управления контрольной профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС ВКО.





