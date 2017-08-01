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Пожарные СКО соревновались в скоростном маневрировании

Пожарные СКО соревновались в скоростном маневрировании
19 Августа 2017 15:38 246

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На автодроме военно-технической школы Петропавловска прошли областные соревнования на звание «Лучший водитель по скоростному маневрированию», сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

В состязаниях приняли участие лучшие водители пожарных подразделений области, которые прошли отборочный тур в региональных соревнованиях. Перед каждым этапом водителей тестировали на знание правил дорожного движения. Сотрудники, не сдавшие зачет, не допускались к дальнейшим соревнованиям.

Пожарные СКО соревновались в скоростном маневрировании

«С каждым годом мастерство участников повышается. Водители должны были максимально быстро и с наименьшими нарушениями условий соревнований пройти по участку из 11 упражнений. Среди них «Круг», «Тоннельные ворота», «Колья», «Змейка передним ходом», «Змейка задним ходом», «Заезд в бокс», «Эстафета», «Пеньки», «Забор воды». Все эти элементы полосы препятствий - качественная проверка профессиональных качеств водителя», - рассказали в пресс-службе.

Пожарные СКО соревновались в скоростном маневрировании

Победителем и обладателем звания «Лучший водитель по скоростному маневрированию» 2017 года стал водитель-сотрудник пожарных автомобилей ПЧ-8 села Талшик Акжарского района старший сержант гражданской защиты Иван Мельник.

Пожарные СКО соревновались в скоростном маневрировании

Призерам соревнований вручили ценные подарки и грамоты.

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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