Пожар вспыхнул в торговом центре «Евразия» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Факт возгорания в торговом центре «Евразия» подтвердил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает МИА «Казинформ».





«Утром было возгорание в торговом центре «Евразия». Примерно два квадратных метра. Потушено до прибытия наших сил и средств непосредственно персоналом самого торгового дома», - пояснил Р. Иманкулов.

Он также уточнил, что пострадавших нет.



Ранее видео возгорания было опубликовано в группе «Астана - Что? Где? Когда?» в Фейсбуке.