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Пожар вспыхнул в торговом центре «Евразия» в Астане

24 Декабря 2017 18:29 597
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Пожар вспыхнул в торговом центре «Евразия» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Факт возгорания в торговом центре «Евразия» подтвердил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает МИА «Казинформ».



«Утром было возгорание в торговом центре «Евразия». Примерно два квадратных метра. Потушено до прибытия наших сил и средств непосредственно персоналом самого торгового дома», - пояснил Р. Иманкулов.

Он также уточнил, что пострадавших нет.

Ранее видео возгорания было опубликовано в группе «Астана - Что? Где? Когда?» в Фейсбуке.

 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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Автор:

Касымова Эльмира

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