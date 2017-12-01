Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:10 678
-
-
-
12:17 657
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Пожар вспыхнул в торговом центре «Евразия» в Астане
24 Декабря 2017 18:29 597
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Факт возгорания в торговом центре «Евразия» подтвердил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает МИА «Казинформ».
«Утром было возгорание в торговом центре «Евразия». Примерно два квадратных метра. Потушено до прибытия наших сил и средств непосредственно персоналом самого торгового дома», - пояснил Р. Иманкулов.
Он также уточнил, что пострадавших нет.
Ранее видео возгорания было опубликовано в группе «Астана - Что? Где? Когда?» в Фейсбуке.
Ключевые слова: Астана, Происшествия,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Призеров первого Astana Winter Marathon наградили в столице
- После падения ребенка в колодец ищут воров металла в Караганде
- Более 200 стройкомпаний Астаны оштрафовали за мусор
- На хоккейные матчи в Астане фанатов будут доставлять шаттл-басы
- Как отправляют неправильно припаркованные авто на штрафстоянку, показали в Астане
- Зимний Арбат откроется в Астане
- Известные государственные деятели и бизнесмены участвуют в Astana Winter Marathon
- Число жертв наводнений и оползней на Филиппинах достигло 200
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн