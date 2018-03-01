Пожар в ЖК «Nova City»: Детей ловили из окон горящего дома

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане произошел пожар в новостройке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

«2 марта 2018 года в 14 час. 19 мин. на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что горит квартира в жилом комплексе «Nova City», находящемся по адресу улица Е38, 30/1. По данному сообщению к месту вызова в 14 час. 20 мин. были направлены 4 основных, 3 специальных пожарных автомобиля, 26 единиц личного состава.

По прибытию в 14 час. 27 мин. дежурного караула ПЧ-7 выяснилось, что горела квартира на 7 этаже девятиэтажного ЖК «Nova City», в ходе тушения пожара было спасено 5 человек. На площади 15 кв.м. горели домашние вещи на балконе», - говорится в сообщении.

Судя по видео, в ходе пожара троих детей с окна верхнего этажа удалось перекинуть на нижний этаж.



По словам очевидцев, строители, возвращаясь с обеда, увидели возгорание, перепрыгнули через забор, затем сорвали с паркинга рекламные банеры и растянули их, некоторые полезли наверх, чтобы спасти людей.



«У нас есть общая группа в чате жильцов дома и там пишут, что строители шли на обед и увидели возгорание в доме. Они с 7 на 6 этаж спустили детей. Чуть позже приехали пожарные с лестницей для высоток и спасли пожилую бабушку. Вначале приехали две пожарные машины, но у них была лестница, достающая только до 3 этажа. Всех спасенных повезли в больницу», - говорит очевидец пожара, житель третьей очереди ЖК Касымжан Мукатаев.















