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Пожар в развлекательном комплексе в Петропавловске ликвидировали

28 Февраля 2018 19:52 545
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Пожар в развлекательном комплексе в Петропавловске ликвидировали

  ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Пожар в развлекательном комплексе «Кристалл» в Петропавловске ликвидировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДЧС СКО, из комплекса эвакуировали 10 человек. Жертв и пострадавших нет, причина возгорания и ущерб устанавливаются.

«Информация о пожаре в «Кристалле» поступила в 17:44. На момент прибытия открытым огнём горела кровля здания, наблюдалось сильное задымление. Пожару присвоили третий - высший - номер вызова. В его ликвидации были задействованы 16 единиц техники и 63 человека личного состава. Тушение пожара проходило на 4 боевых участках. Удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на нижние этажи здания», - прокомментировали в пресс-службе.


Пожар в развлекательном комплексе в Петропавловске ликвидировали

Пожар локализовали в 18:19, полностью ликвидировали - в 18:40.

Огнём уничтожена кровля на площади 30 квадратных метров и повреждено межэтажное перекрытие на площади 120 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 150 квадратов.


Пожар в развлекательном комплексе в Петропавловске ликвидировали 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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