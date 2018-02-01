Пожар в развлекательном комплексе в Петропавловске ликвидировали
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Пожар в развлекательном комплексе «Кристалл» в Петропавловске ликвидировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС СКО, из комплекса эвакуировали 10 человек. Жертв и пострадавших нет, причина возгорания и ущерб устанавливаются.
«Информация о пожаре в «Кристалле» поступила в 17:44. На момент прибытия открытым огнём горела кровля здания, наблюдалось сильное задымление. Пожару присвоили третий - высший - номер вызова. В его ликвидации были задействованы 16 единиц техники и 63 человека личного состава. Тушение пожара проходило на 4 боевых участках. Удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на нижние этажи здания», - прокомментировали в пресс-службе.
Пожар локализовали в 18:19, полностью ликвидировали - в 18:40.
Огнём уничтожена кровля на площади 30 квадратных метров и повреждено межэтажное перекрытие на площади 120 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 150 квадратов.
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