Пожар в развлекательном комплексе в Петропавловске ликвидировали

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Пожар в развлекательном комплексе «Кристалл» в Петропавловске ликвидировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС СКО, из комплекса эвакуировали 10 человек. Жертв и пострадавших нет, причина возгорания и ущерб устанавливаются.



«Информация о пожаре в «Кристалле» поступила в 17:44. На момент прибытия открытым огнём горела кровля здания, наблюдалось сильное задымление. Пожару присвоили третий - высший - номер вызова. В его ликвидации были задействованы 16 единиц техники и 63 человека личного состава. Тушение пожара проходило на 4 боевых участках. Удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на нижние этажи здания», - прокомментировали в пресс-службе.









Пожар локализовали в 18:19, полностью ликвидировали - в 18:40.



Огнём уничтожена кровля на площади 30 квадратных метров и повреждено межэтажное перекрытие на площади 120 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 150 квадратов.





