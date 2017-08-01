Пожар в центре Алматы: ехавшая на вызов машина перевернулась

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центре Алматы горело одноэтажное здание, огонь распространился на соседнее здание. Ехавшая на вызов пожарная машина попала в ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, 20 августа в 23:32 часов на пульт «101» поступило сообщение о горении нефункционирующего здания в Медеуском районе по улице Макатаева около дома, 53. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 23:41.

«К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горело одноэтажное здание с переходом огня на кровлю нефункционирующего 4-х этажного здания. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 23:53. Площадь пожара уточняется», - рассказала Сандугаш Баймухамбетова.

Тем временем, одна из спешивших на вызов пожарных машин попала в ДТП на пересечении улиц Кунаева и Гоголя. Пожарная машина ехала по Кунаева на север. Переезжая перекресток на красный сигнал светофора с включенными маячками и звуковыми сигналами, пожарная машина была сбита БМВ. Автомобиль ехал на зеленый свет по Гоголя на восток, но нарушил ПДД, так как не уступил дорогу спецтранспорту с включенными сигналами. В результате столкновения пожарная машина перевернулась, никто к счастью не пострадал.







