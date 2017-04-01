Пожар уничтожил в Усть-Каменогорске новый цех OSB-плит

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня ночью в Усть-Каменогорске сгорел цех древесно-стружечных плит ТОО «Мелисса», расположенный на Объездном шоссе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 00 часов звонок поступил на пульт дежурного пожарной части. Пожарные боролись с огнем около пяти часов, но цех, охваченный огнем на площади почти тысячу квадратных метров, спасти не удалось, и он «выгорел весь».



Как сообщил оперативный дежурный, жертв и пострадавших нет. Цех OSB-плит не работал в выходные дни. Причины пожара уточняются.



Известно, что производство было открыто в этом году, и планировалось, что его продукция будет поставляться на казахстанский рынок, сократив импорт аналогичной продукции из ближнего и дальнего зарубежья.



фото: с личной страницы в Facebook С.Васильева

