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Пожар уничтожил в Усть-Каменогорске новый цех OSB-плит

Пожар уничтожил в Усть-Каменогорске новый цех OSB-плит
8 Апреля 2017 19:49 314

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня ночью в Усть-Каменогорске сгорел цех древесно-стружечных плит ТОО «Мелисса», расположенный на Объездном шоссе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 00 часов звонок поступил на пульт дежурного пожарной части. Пожарные боролись с огнем около пяти часов, но цех, охваченный огнем на площади почти тысячу квадратных метров, спасти не удалось, и он «выгорел весь».

Как сообщил оперативный дежурный, жертв и пострадавших нет. Цех OSB-плит не работал в выходные дни. Причины пожара уточняются.

Известно, что производство было открыто в этом году, и планировалось, что его продукция будет поставляться на казахстанский рынок, сократив импорт аналогичной продукции из ближнего и дальнего зарубежья.

фото: с личной страницы в Facebook С.Васильева

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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