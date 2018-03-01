Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -11 °С
Алматы: 1 °С
USD 321.78 EUR 397.62
RUB 5.65 CNY 50.94
Скачать

Пожар на шахте в Караганде остановлен

16 Марта 2018 00:30 981
Поделиться:
Пожар на шахте в Караганде остановлен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ситуация на шахте им. Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области стабилизировалась и процесс горения остановлен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании. 

Новости по теме

В 16-этажном доме в Караганде произошел пожар
60 казахстанцев погибли в результате пожаров в жилом секторе за два месяца Женщина с ребенком погибли в пожаре в Астане

Возгорание произошло пять дней назад, 10 марта, на участке вентиляционной сбойки. 

В качестве предварительной причины пожара АО «АрселорМиттал Темиртау» назвало природное явление.

Стабилизировать ситуацию удалось за счет сокращения поступления воздуха на аварийный участок. В настоящее время производится установка взрывоустойчивых перемычек для полной изоляции очага возгорания.

В подземных работах задействовано 50 сотрудников шахты им. Костенко и около 20 спасателей.

Помимо взрывоустойчивых перемычек сотрудники профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы (ПВАСС) также установили две наблюдательные станции, позволяющие контролировать газо-воздушную среду в месте аварии. Совместными усилиями специалистов ПВАСС и шахты им. Костенко для частичного затопления участка очага возгорания производится бурение технических скважин.

На время проведения необходимых технических мероприятий на шахте им. Костенко часть коллектива данного предприятия (546 человек) переведена на другие объекты угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». Еще 282 человека находятся в отпусках и на больничных.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Карагандинская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив