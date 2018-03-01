Пожар на шахте в Караганде остановлен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ситуация на шахте им. Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области стабилизировалась и процесс горения остановлен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании.

Возгорание произошло пять дней назад, 10 марта, на участке вентиляционной сбойки.



В качестве предварительной причины пожара АО «АрселорМиттал Темиртау» назвало природное явление.

Стабилизировать ситуацию удалось за счет сокращения поступления воздуха на аварийный участок. В настоящее время производится установка взрывоустойчивых перемычек для полной изоляции очага возгорания.



В подземных работах задействовано 50 сотрудников шахты им. Костенко и около 20 спасателей.



Помимо взрывоустойчивых перемычек сотрудники профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы (ПВАСС) также установили две наблюдательные станции, позволяющие контролировать газо-воздушную среду в месте аварии. Совместными усилиями специалистов ПВАСС и шахты им. Костенко для частичного затопления участка очага возгорания производится бурение технических скважин.



На время проведения необходимых технических мероприятий на шахте им. Костенко часть коллектива данного предприятия (546 человек) переведена на другие объекты угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». Еще 282 человека находятся в отпусках и на больничных.