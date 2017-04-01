Поздняя весна отодвинула сроки посевной в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Подготовку к весенне-полевым работам обсуждали на очередном заседании коллегии акимата области под председательством главы региона Карима Кокрекбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Поздняя весна в регионе заставила жамбылских аграриев пересмотреть сроки весенне-полевых работ. В 2016 году в начале апреля аграрии Жамбылской области уже на 80% завершили весенне-полевые работы.

«Из-за поздней весны сроки задерживаются, - рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Жамбылской области Ерлан Куликеев. - Готовность районов к весенне-полевым работам составляет в среднем порядка 90%».



По его словам, под яровые культуры вспахано пока две трети из запланированных 328,8 тыс. гектаров. В числе отстающих - Сарысуский, Таласский, Шуский, Меркенский, Жамбылский и Жуалынский районы.



«Состояние 48,3% всходов озимой пшеницы на 106,7 тыс. гектаров можно оценить как хорошее, 40,5% - удовлетворительное, 10,3% - как среднее. Вымерзло 0,6% озимых посевов», - отметил Ерлан Куликеев.



В нынешнюю весенне-полевую кампанию хозяйствам области предстоит вспахать 608,8 тыс. сельхозугодий, в этом году посевные площади увеличены на 2,6% за счет приоритетных культур, в числе которых сахарная свекла и сафлор. В рамках диверсификации происходит увеличение площадей сахарной свеклы, масличных, овощебахчевых и кормовых культур, картофеля. За последние десять лет общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Жамбылской области увеличилась почти на 100 тысяч гектаров, отметил спикер.



Обеспеченность семенным фондом в хозяйствах составляет 98,3%. Семенами кормовых и масличных культур жамбылские хозяйства обеспечены полностью. Семена кукурузы на зерно и картофеля доставляют из Алматинской, Карагандинской и Павлодарской областей.



Жамбылские аграрии для приобретения минеральных удобрений получат в этом году от государства 749 млн. тенге субсидий - на 49 млн. тонн больше прошлогоднего. На выделенные бюджетные средства запланировано реализовать 17,3 тыс. тонн минеральных удобрений. Сельхозтоваропроизводители заключили договоры на приобретение 7,5 тыс. тонн минеральных удобрений.



Министерством сельского хозяйства РК для проведения весенне-полевых работ жамбылским аграриям выделено 15,5 тыс. тонн удешевленного ГСМ. В этом году на полях региона будет задействовано около девяти тысяч единиц сельхозтехники.