Появилось видео титульного боя Батыра Джукембаева с Косме Риверой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Видео титульного боя Батыр Джукембаева с мексиканским боксером Косме Ривера появилось в соцсетях.



Напомним, казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (8-0, 7 КО) в главном поединке вечера бокса в Монреале 7 апреля встретился с мексиканцем Косме Риверой (41-23-3, 28 КО). Бой должен был продлиться десять раундов, однако казахстанец закончил его досрочно в в седьмом, когда судья остановил поединок, присудив ему победу. Таким образом, Джукембаев стал обладателем титула IBO International.

Кроме того, опубликовано видео боя Аблайхан Хусаинов (Казахстан) — Кристиан Аррасола (Мексика).



На вечере бокса в Монреале казахстанец Абылайхан Хусаинов (5-0, 4 КО) встретился с мексиканцем Кристианом Аррасолой (23-13-2, 16 КО). Казахстанец был значительно сильнее оппонента, сумев отправить того в нокаут во втором раунде, на отметке в 2 минуты 38 секунд. Эта победа стала для Хусаинова шестой на профессиональном ринге и пятой одержанной досрочно.