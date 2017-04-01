Погода
Астана 5 °С
Алматы 11 °С
Курс валют
USD 311.37
EUR 330.30
RUB 5.47
CNY 45.13

Появилось видео титульного боя Батыра Джукембаева с Косме Риверой

Появилось видео титульного боя Батыра Джукембаева с Косме Риверой
12 Апреля 2017 04:42 152

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Видео титульного боя Батыр Джукембаева с мексиканским боксером Косме Ривера появилось в соцсетях.


Напомним, казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (8-0, 7 КО) в главном поединке вечера бокса в Монреале 7 апреля встретился с мексиканцем Косме Риверой (41-23-3, 28 КО). Бой должен был продлиться десять раундов, однако казахстанец закончил его досрочно в в седьмом, когда судья остановил поединок, присудив ему победу. Таким образом, Джукембаев стал обладателем титула IBO International. 

Кроме того, опубликовано видео боя Аблайхан Хусаинов (Казахстан) — Кристиан Аррасола (Мексика). 

На вечере бокса в Монреале казахстанец Абылайхан Хусаинов (5-0, 4 КО) встретился с мексиканцем Кристианом Аррасолой (23-13-2, 16 КО). Казахстанец был значительно сильнее оппонента, сумев отправить того в нокаут во втором раунде, на отметке в 2 минуты 38 секунд. Эта победа стала для Хусаинова шестой на профессиональном ринге и пятой одержанной досрочно.

Ключевые слова: Спорт,
По теме
Loading...
Загрузка...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив