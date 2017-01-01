Появилось видео спасения девочки из-под завалов дома в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заведующая второй подстанции Скорой помощи Урия Калназарова отправила в редакцию Otyrar.KZ видео со спасательной операции на месте обрушения жилого дома. На видео видно, как врачи предпринимают все возможные попытки извлечь из-под завалов бесик с ребенком.

«Первыми на сигнал об обрушении дома в Шымкенте прибыли сотрудники 13-й бригады городской станции скорой помощи, - рассказала Урия Калназарова.

Не дожидаясь приезда спасателей, они извлекли из-под завалов младенца, крик которого раздавался на месте происшествия. В спасательной операции приняли участие врач Михаил Явров, фельдшеры Тахир Османов и Галым Айтуганов. Малышке удалось спасти жизнь благодаря бесику, конструкция которого помогла защитить тело ребенка от смертельных ударов и сдавливания».

Ранее сообщалось, что военнослужащий спас семью из-под завалов дома в Южном Казахстане.