Появилось видео с места наезда на пешеходов в Барселоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сети опубликовали видео с места наезда микроавтобуса на людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. Его разместил на своей странице в Twitter RTVI.

На кадрах видны как минимум пять человек, лежащих на земле. Предположительно, один из них - это ребенок, пишет Лента.ру

Полиция Барселоны считает наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом, сообщает агентство AFP.

По имеющимся данным, в результате ЧП погибли не менее трех человек, десятки пострадали, передает ТАСС.

Газета «Вангуардия» отмечает, что станции метро близ места происшествия закрыты.

Водитель фургона скрылся с места происшествия. Позднее стало известно, что два вооруженных человека ворвались в бар в центре города. По некоторым данным, они причастны к наезду на людей.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Владельцам кафе и магазинов приказано закрыть торговые точки. В целях безопасности в районе происшествия перестали работать станции метро.

Министерство иностранных дел РК выясняет, нет ли казахстанцев среди пострадавших при наезде грузовой автомашины на толпу людей.

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