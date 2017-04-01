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Появилось видео с места аварии двух поездов в Москве

Появилось видео с места аварии двух поездов в Москве
9 Апреля 2017 07:08 285

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Появилось видео с места аварии двух поездов в Москве. По последним данным, за медицинской помощью обратились 50 человек, 12 из них госпитализированы, передает ТАСС.  


Появилось видео с места аварии двух поездов в Москве
Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье, 9 апреля, в Москве пассажирский поезд, следовавший по направлению Москва — Брест, столкнулся с электричкой. Как передает russian.rt.com, по предварительным данным, машинист электрички применил резкое торможение из-за человека, перебегающего железнодорожные пути.

 
Появилось видео с места аварии двух поездов в Москве


 

фото © Михаил Почуев/ТАСС

 

 

Ключевые слова: Видео, Россия, Происшествия,
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