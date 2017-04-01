АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Появилось видео с места аварии двух поездов в Москве. По последним данным, за медицинской помощью обратились 50 человек, 12 из них госпитализированы, передает ТАСС.





Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье, 9 апреля, в Москве пассажирский поезд, следовавший по направлению Москва — Брест, столкнулся с электричкой. Как передает russian.rt.com, по предварительным данным, машинист электрички применил резкое торможение из-за человека, перебегающего железнодорожные пути.











фото © Михаил Почуев/ТАСС