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Повысить уровень ежегодного обновления парка сельхозтехники до 6-8% планируют в РК

1 Марта 2018 12:09 1185
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Повысить уровень ежегодного обновления парка сельхозтехники до 6-8% планируют в РК

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвестиционную субсидию на приобретение сельхозтехники предлагается перечислять авансом. Об этом сообщил директор департамента научно-технологической и технической политики Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов на круглом столе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что предлагается министерством? Первое - возобновить субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу на сельхозтехнику. Эта программа у нас действовала, показала свою эффективность. Были другие способы выйти на обновление техники, но теперь мы пришли к выводу, что это была самая эффективная программа. Предлагается ее вернуть, повысить ставку - будем просить коллег из других министерств одобрить ставку субсидирования в 10 процентов. Надеюсь, поддержат. Будем считать, что это самый оптимальный вариант.

Второе - это инвестиционное субсидирование. В 2017 году был также изменен механизм инвестиционного субсидирования. Мы отошли от деления техники на модели различных стран, мы делили на Казахстан, СНГ, Китай и была вторая группа - страны дальнего зарубежья и Азии. Сейчас мы предлагаем вернуться к старой схеме субсидирования для того чтобы обеспечить равный доступ сельхозтоваропроизводителей к качественной технике. Так как тренд направлен на цифровизацию, мы видим, что новинки присущи больше технике дальнего зарубежья, известным маркам», - сказал А. Султанов.

Повысить уровень ежегодного обновления парка сельхозтехники до 6-8% планируют в РК 

Как разъяснил директор департамента, при инвестиционном субсидировании раньше было основное требование - необходимая площадь земель. В прошлом году это требование было отменено при приобретении первой единицы техники. В случае если сельхозтоваропроизводитель покупал первый комбайн, то привязки по площадям не требовали. Теперь предлагается вернуть разделение техники на две группы - Казахстан, СНГ, КНР и дальнее зарубежье. Норматив возмещения затрат будет 25 процентов. Привязку по площадям предлагается оставить только для некоторых тракторов двойного назначения. Кроме того, теперь инвестиционную субсидию, после одобрения договора областным акиматом, предлагается перечислять авансом на специальный счет. Деньги могут быть использованы только после поставки техники инвестору и подписания актов. Сельхозтоваропроизводитель представляет документы в акимат и тогда финансовый институт имеет право списать эти деньги в качестве погашения основного долга.

Повысить уровень ежегодного обновления парка сельхозтехники до 6-8% планируют в РК 

Третье новшество, по словам А. Султанова - развитие так называемого частного лизинга, то есть, постепенный переход «КазАгроФинанс» от доминирования на рынке лизинга. Предлагается развивать фондирование частных финансовых институтов для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей.

Повысить уровень ежегодного обновления парка сельхозтехники до 6-8% планируют в РК 

А. Султанов также сообщил, что министерство поставило задачу обновить весь парк сельхозтехники, с тем, чтобы срок службы не превышал 10 лет, а уровень обновления составлял 6-8 процентов ежегодно. Сейчас 86 процентов тракторов эксплуатируется уже свыше 10 лет, а комбайнов - 72 процента.

Повысить уровень ежегодного обновления парка сельхозтехники до 6-8% планируют в РК 

В 2017 году уровень обновления парка сельхозтехники составил 2 процента по тракторам, 2,4 процента по комбайнам. Уровня обновления в 6-8 процентов планируется достигнуть к 2022 году. 

Повысить уровень ежегодного обновления парка сельхозтехники до 6-8% планируют в РК 


Повысить уровень ежегодного обновления парка сельхозтехники до 6-8% планируют в РК 

 

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Ключевые слова: Сельское хозяйство, Транспорт, Минсельхоз,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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