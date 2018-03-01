Потерявший зрение сельчанин из Алматинской области выступает на шахматных турнирах

АЛАКОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Судьбы людей складываются по-разному. У кого-то в жизни множество радостей, другим все дается с большим трудом. Такова жизнь. Лучший пример показывают люди с ограниченными возможностями, преодолевающие любые трудности на пути к своей мечте. Один из таких людей - слепой шахматист Нуржан Нусипбеков, житель села Бесколь Алакольского района Алматинской области.

Нуржан Нусипбеков с детства был сообразительным и, хотя он лишился зрения, придерживается принципа «быть всегда на шаг впереди».







В 11 классе, после неудачной операции на глазах, потерял зрение. С этого времени его жизнь изменилась. Однако, как говорит сам Нуржан, у него нет обиды на жизнь. Раньше он всегда в свободное время читал книги.

«Когда я учился в школе, в ауле у нас освещение было ограничено. Мы сидели с книгами вокруг масляного светильника. Читающий человек учится мыслить и говорить, он всегда интересный рассказчик. Мы всегда любили читать», - говорит Нуржан Нусипбеков.









Нуржан также увлекался и шахматами. «Даже потеряв зрение, я не потерял интереса к этой игре. Хотя и не вижу ходов соперника, с помощью старшей сестры Асии научился представлять шахматную доску, играть вслепую. На шахматные турниры хожу вместе с сестрой. Она мне сообщает о каждом ходе соперника, и я думаю над ответным ходом», - говорит Нуржан.

Следует отметить, что Нуржан, с тех пор, как потерял зрение, играет в шахматы только черными фигурами. Кроме того, у Нуржана есть специально для него изготовленная шахматная доска. На все черные фигуры нанесены метки, чтобы можно было их различать. На клетки наклеены кусочки картона, поэтому слепому шахматисту нетрудно различать белые и черные клетки.







В беседе Нуржан Нусипбеков заметил, что не может приобрести специальную шахматную доску для незрячих. На турнирах он говорит сестре, какой фигурой сделать ход. Эта способность делает его примером для многих людей.

Несмотря на ограниченные возможности Нуржан успешно выступает на районных, областных и республиканских турнирах. Есть и достижения. Например, в 2008 году он занял второе место на чемпионате среди параолимпийцев в Капчагае.







Конечно, в успехи Нуржана вносит большой вклад его старшая сестра. Асия сопровождает брата на все соревнования, и сама играет мастерски. Кроме того, она инвалид третьей группы. Она также освоила шахматы, чтобы отвлечься от своего недуга, развившегося вследствие ошибочного диагноза. Теперь брат и сестра любому противнику ставят мат в шесть ходов.

Удивительна любовь и воля к жизни этих людей. На них могут ориентироваться и брать пример очень многие люди. Кстати, Нуржан Нусипбеков создал свою семью - он счастливый отец троих сыновей и одной дочери. Он - опора своей семьи.

«Мне хочется, чтобы мои дети были человечными, трудолюбивыми, ответственными и образованными людьми», - говорит Нуржан Нусипбеков.







Автор: Алмат Есенбеков