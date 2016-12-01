Потери 2016 года  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уходящий год запомнился нам не только радостными событиями, как и любой другой, он не обошелся без скорби и печали. Традиционно в конце года принято подводить итоги прошедших 365 дней. Вспоминают самые значимые и запомнившиеся события, достижения и провалы, а также тех... кто ушел из жизни. МИА «Казинформ» вспоминает тех, кого мы потеряли в 2016-м.





18 октября на 101 году жизни скончалась известная актриса, писательница, заслуженная артистка Казахстана Хабиба Елебекова.

Свой творческий путь она начала в театре имени Ауэзова, сыграв роль Каракоз в исторической драме «Аркалык батыры». Славу актрисе принесли такие роли, как Каникей в опере М. Ауезова «Абай», Улжан в «Каракипчак Кобланды», Макпал в спектакле Г. Мүсрепова «Козы Корпеш - Баян Сулу». Актриса сыграла около 100 ролей, снялась в нескольких художественных и документальных фильмах. Последним фильмом, в котором она снималась, стала картина «Биржан сал» Досхана Жолжаксынова.







9 июля на 58-м году жизни скончался известный писатель, поэт и переводчик Ауэзхан Кодар. Двуязычный писатель, поэт, философ, переводчик, редактор. Родился в Кызылординской области, 15 выпускал журнал о культуре «Тамыр», где публиковались переводы книг западной, в особенности пост-модернистской литературы. В 4 года он заболел полиомиелитом и всю жизнь передвигался на костылях и инвалидном кресле. В 7 лет мальчик, говоривший только по-казахски, отправился на лечение в Евпаторию, где за несколько дней заговорил по-русски. Двуязычие потом очень помогло писателю и переводчику в его творчестве.

Он перевел на русский Абая, Махамбета и Магжана Жумабаева, вел передачу на ТВ, выпустил сборник переводов «Постмодернизм және мәдениет» и том философских трактатов «Древний Восток».









23 ноября ушел из жизни доктор исторических наук, профессор Зардыхан Кинаятулы. В 94-ом году он вернулся на историческую Родину по призыву Президента Нурсултана Назарбаева. Между тем, в Монголии это был видный госдеятель. Был одним из казахов, добившихся больших успехов в карьере за рубежом. Он был заместителем главы правительства Монголии, занимал пост зампредседателя парламента этой страны.

Зардыхан Кинаятулы был специалистом в области древней и средневековой истории Казахстана, занимался историей кочевников. Написал несколько монографий по средневековой истории степи.







26 октября после продолжительной болезни скончался депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Дьяченко.

Свою трудовую деятельность Дьяченко начал в семидесятых годах прошлого века - работал инженером-экономистом на заводе. В разные годы был первым секретарем Кокчетавского комитета Компартии Казахстана, являлся доверенным лицом Нурсултана Назарбаева на президентских выборах, возглавлял различные общественные организации. Некоторое время занимал пост акима Акмолинской области. Статус народного избранника Дьяченко впервые получил ещё в 1999 году. Всего же в высший представительный орган страны его избирали четыре раза.







12 июня ушел из жизни известный казахстанский ученый, археолог Бекмуханбет Нурмуханбетов, ему было 82 года

Он был одним из первооткрывателей знаменитого «Золотого человека». Родился и вырос в селе Карасу бывшей Талдыкорганской области. Служил в армии, учился на историческом факультете КазГУ. В 1969 году в ходе раскопок кургана Иссык близ Алматы молодой археолог и его научный руководитель Кемаль Акишев открыли уникальнейший памятник.

В сакском кургане высотой шесть метров обнаружены остатки воина в золотой одежде. Это сенсационное открытие сделало Иссыкский курган известным на весь мир. "Алтын адам" стал одним из символов независимого Казахстана. Его образ увековечен в монументе и установлен на площади независимости в Алматы.







18 декабря на 80-м году после продолжительной болезни ушел из жизни Герой труда Республики Казахстан, почетный гражданин Северо-Казахстанской области, генеральный директор коммандитного товарищества «Зенченко и К» Геннадий Зенченко.

Геннадий Зенченко родился 4 мая 1937 года в семье потомственного хлебороба. Трудовой путь начал рабочим-механизатором. В 1976 году он возглавил совхоза «Новоникольский». За несколько лет ему удалось вывести хозяйство из отстающих на передовые позиции. В 90-е годы совхоз был преобразован в ТОО, а затем в коммандитное товарищество «Зенченко и К». Сейчас фермерское хозяйство представляет собой современный хорошо отлаженный сельскохозяйственный кластер и известен во всем Казахстане. Геннадий Зенченко внес в большой вклад в развитие сельского хозяйства республики, и его предприятие на сегодня по праву считается одним из лучших в стране.







3 июля 2016 года после продолжительной болезни ушла из жизни экс-министр здравоохранения Салидат Каирбекова. Доктор медицинских наук. Свой трудовой путь она начала в медорганизациях Карагандинской области. Была проректором Казахской государственной медакадемии. Четыре года возглавляла Министерство здравоохранения. Последнее место работы - председатель правления АО «Национальный медицинский холдинг».







Кроме того, в 2016 году ушли из жизни всемирно известные личности. Лидер кубинской революции Фидель Кастро. Кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2006 год. Это один из тех немногих людей, которых называют знаковой фигурой в истории человечества. Кажется, что вместе с ним ушла целая эпоха. Считаем здесь уместным вспомнить комментарий в связи с кончиной Кастро министра культуры РФ Владимира Мединского: «Фидель - это для нашего поколения не просто зарубежный государственный деятель. Кажется, он был всегда с нами - когда мы были детьми, когда мы ходили в школу, когда учились в вузах, женились, воспитывали своих детей, работали. У нас сменялись генеральные секретари и президенты - а Фидель оставался. Теперь его нет - и как будто чего-то не хватает».







В уходящем году мир потерял выдающегося политика, бывшего президента Израиля Шимона Переса. Шимон Перес - человек-легенда. Его политическая карьера длилась более 70 лет, полтора года он был старейшим действующим руководителем государства на планете. Многолетний депутат кнессета, избиравшийся непрерывно с 1959 года по 2007 год, дважды премьер-министр Израиля, министр в 12 кабинетах, автор 11 книг и большого количества публикаций и политических статей. Даже в последние дни своей жизни он был активным и целеустремленным.

«Люди спрашивают меня, как оставаться активным. Это очень просто. Считайте в уме ваши достижения и мечты. Если ваших мечтаний больше, чем достижений - значит, вы все еще молоды. Если наоборот - вы стары», - говорил он на киевском саммите YES в прошлом году.







На 78-ом году жизни скончался Президент Узбекистана Ислам Каримов. Ислам Каримов занимал пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого, с 1989 по 1991 год, он возглавлял Узбекскую ССР, входившую в состав СССР. Свою карьеру Каримов начал помощником мастера на заводе в 1960 году, в 1966-м он попал на службу в Госплан. В дальнейшем занимал посты министра финансов Узбекской ССР), председателя республиканского Госплана и заместителя Совета министров республики (1986). В 1990-1991 годах Ислам Каримов был членом Политбюро ЦК КПСС. В 1991 году на сессии Верховного Совета Узбекской ССР он был избран президентом республики и с тех пор бессменно возглавлял страну.







На 75-ом году жизни скончался легендарный боксер Мохаммед Али. Его называли королем ринга, Он тяжело болел, еще с 80-х, и в последнее время мало напоминал себя прежнего. Но уважение к его титулам, восхищение его спортивными достижениями остались неизменными. Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира в разных версиях, обладатель звания «Спортсмен века».





В конце уходящего года мир покинул 53-летний британский певец, поэт и композитор Джордж Майкл. Обладатель двух премий «Грэмми» известен многим по хиту Last Christmas, который перепевался многими артистами на протяжении последующих лет. Сингл был распродан в количестве более миллиона копий. После его смерти стало известно, что он несколько лет помогал различным благотворительным организациям. С 1996 года Майкл перечислял на их счёт все доходы от песни Jesus to a Child.