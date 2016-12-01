Потенциальный бой Головкина попал в ТОП-5 лучших поединков 2017 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Портал LATimes.com опубликовал список пяти самых ожидаемых боев следующего года.

Первое место в этом списке занимает возможный бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) с мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48-1-1, 34 КО). Напомним, у промоутеров боксёров, Тома Леффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договорённость о проведении этого боя в сентябре 2017 года, сообщает Sports.kz.

«Этот бой постоянно будет поддерживать зрительский интерес, поэтому можно рассчитывать на реванш или два», - пишет издание.



Также в этот список вошли четыре боя-реванша, из которых официально пока утвержден лишь один - бой мексиканца Лео Санта Круса (32-1-1, 18 КО) с британцем Карлом Фрэмптон (23-0, 14 КО).



Другие потенциальные бои:

Флойд Мэйвезер-младший (49-0, 26 КО) - Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО)

Роман Гонсалес (46-0, 38 КО) - Карлос Куадрас (35-1-1, 27 КО)

Андре Уорд (31-0, 15 КО) - Сергей Ковалёв (30-1-1, 26 КО).