Пострадавших при ЧС пожарных предложили лечить бесплатно в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел Республики Казахстан предложило бесплатно лечить пожарных, пострадавших при выполнений служебных обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день не предусмотрено безвозмездное лечение сотрудников, полностью или частично утративших трудоспособность вследствие причинения вреда здоровью, связанного с выполнением служебных обязанностей, а также имеющих хронические заболевания. Для решения этой проблемы в проекте постановления Правительства «Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике», предусмотрена проработка вопроса обеспечения сотрудников правоохранительных органов безвозмездным санаторно-курортным лечением. Проект постановления согласован со всеми заинтересованными государственными органами, находится на рассмотрении в Канцелярии Премьер-Министра», - сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов в ответ на депутатский запрос.

Между тем, по его словам, Правительство принимает меры по поэтапному увеличению должностных окладов сотрудников правоохранительных органов. Так, с 2013 года увеличены коэффициенты для исчисления доплат за специальные звания сотрудникам (к примеру, сержантский состав порядка на 7-8 тыс. тенге), в 2017 году повышены доплаты за классную квалификацию от 10 до 30 % к должностному окладу (ранее составляли 3% и 5%). С прошлого года должностные оклады сотрудников министерства повысились еще на 25%.

Кроме этого, существуют меры денежного поощрения за особые условия прохождения службы в подразделениях служб пожаротушения. Так, за проведение аварийно-спасательных работ сотрудникам специализированных подразделений начисляется дополнительная надбавка в размере 3% от должностного оклада. За работу в условиях задымленной среды в аппаратах на сжатом воздухе также предусмотрена дополнительная оплата в размере четырех часовых ставок за каждый час работы.

Согласно данным МВД, в настоящее время заработная плата младшего сержанта гражданской защиты в должности пожарного в первый год составляет 65 443 тенге (должностной оклад - 50 436 тенге, звание - 15 007 тенге), старшего сержанта в должности старшего пожарного с выслугой 9-11 лет, с классной квалификацией «специалист 1 класса» составляет 102 695 тенге (должностной оклад - 70 434 тенге, звание - 18 175 тенге, классность - 14 086 тенге), старшины ОГЗ в должности старшего пожарного с выслугой свыше 20 лет, с классной квалификацией «специалист 1 класса - наставник» составляет 118 906 тенге (должностной оклад - 76 097 тенге, звание - 19 980 тенге, классность - 22 829 тенге).

Напомним, ранее на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Тургун Сыздыков от фракции «Народные коммунисты» обратился с запросом к трем министрам с просьбой принять меры для решения проблем службы пожаротушения.

«Каждое из направлений разноплановой деятельности этой службы является темой для серьёзного разговора. Мы считаем, что героическая работа чрезвычайников не должна ограничиваться только высокими требованиями к ним, но и подкрепляться серьёзной поддержкой со стороны государства. Сегодня мы намерены обозначить болевые точки, которые снижают эффективность деятельности служб пожаротушения», - сказал мажилисмен.