Пострадавших от паводков жителей Атбасара переселят в новые дома

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей подтопляемых районов Атбасара переселят в новые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день всех жителей подтопляемых районов разбили на две группы. Первые - те, чьи дома находятся в аварийном состоянии. Вторые - живут в районе возможного подтопления.

«У нас запланировано строительство 11 домов для тех, кто пострадал от паводков прошлого года. Мы разбили строительство на два этапа, согласно финансированию. Сейчас строим 6 домов, 2 из них сдаем в конце марта, еще два - до 5 апреля, последнюю пару - до 15 апреля. Туда заселятся 270 домовладельцев со своими семьями. Это люди, имеющие аварийные дома», - отметил главный специалист по вопросам ЧС и ГО аппарата акима Атбасарского района Вадим Ермаков.

По словам собеседника, в зону возможного подтопления входит еще 528 домов. Сюда же относятся 186 домов, которые тоже подверглись подтоплению, но подлежали ремонту.

«Мы сейчас сделали обход этих домов, переговорили с людьми, согласны ли они переселиться, если мы построим для них жилье. 75% согласились. Теперь мы хотим построить еще 12 45-квартиных жилых дома для этих людей», - добавил В. Ермаков

Напомним, недавно премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев потребовал принять окончательное решение по городу Атбасару - либо переселять жителей, либо строить дамбы. Аким Акмолинской области Малик Мурзалин отметил, что предложение внесено в Правительство.