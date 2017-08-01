Пострадавшей в ДТП казахстанке сделают пластику лица в Южной Корее 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пострадавшей в крупном ДТП 23-летней Мадине Садуовой сделают пластику лица, в начале сентября она отправится в Южную Корею, сообщает tvk-uko.kz.

Месяц назад на канале tvk-uko.kz вышел сюжет об изуродованной в страшном ДТП Мадине Садуовой, вызвавший большой отклик в социальных сетях. В это время по стечению обстоятельств корейская косметологическая компания на своей странице в «Инстаграм» проводила конкурс среди тех, кто мечтает обрести привлекательную внешность. Среди сотен заявок организаторы выбрали Мадину.







«Победительницей Мадину все члены жюри выбрали единогласно. Все её материалы мы разослали в клиники Южной Кореи. Это крайне сложный случай, даже там многие клиники нам отказали. Нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти специалиста, готового взяться за такую крайне сложную операцию», - призналась директор корейского косметологического центра Жайнар Мукатайкызы.

Директор центра прилетела в Шымкент, чтобы лично вручить девушке сертификат.

Напомним, жительница Шардаринского района Мадина Садуова получила в ДТП ожоги 35% поверхности тела 4 степени. Помимо физических увечий, Мадина перенесла и серьезный психологический удар - в аварии скончался ее супруг.

В Корее Мадине предстоит не одна, а целых три операции и последующий реабилитационный период. Девушка благодарит всех неравнодушных за обретенный шанс начать новую жизнь.