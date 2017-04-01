Постоянно контролировать паводкоопасные участки поручил аким Акмолинской области  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в областном акимате под председательством главы региона Малика Мурзалина состоялось аппаратное совещание по вопросам противопаводковых мероприятий и благоустройства населенных пунктов области.

Как сообщили в пресс-службе облакимата, с докладом о принимаемых мерах по безаварийному пропуску паводковых вод выступил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Манарбек Шапагатов.

По информации М. Шапагатова, в регионе очищено и обустроено 11,8 км каналов, на 32,2 км проведено укрепление и наращивание обвалований, ремонт дамб. Кроме того, дополнительно установлено 13 водопропускных сооружений, возведено 1,6 км насыпных дамб, на 190 м выполнено берегоукрепление и дноуглубление русел рек. В то же время высокий уровень риска остается в Астраханском, Аршалынском, Атбасарском и Целиноградском районах.

«Местными исполнительными органами городов и районов области, органами гражданской защиты предпринимаются все необходимые меры для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, минимизации материального ущерба», - сообщил М. Шапагатов.







Заслушав докладчика, глава региона поручил акимам районов, городов Кокшетау и Степногорска незамедлительно завершить работы по очистке от мусора и снега ливневых канализаций, естественных и искусственных сточных канав, желобов, логов, русел рек, а также держать на постоянном контроле работу постов наблюдения за уровнем воды на гидротехнических сооружениях и паводкоопасных участках русел рек.

Вместе с тем, глава региона поручил заинтересованным государственным органам усилить через средства массовой информации, в том числе посредством социальных сетей, разъяснительную работу среди населения по противопаводковым мероприятиям.

В ходе совещания также был рассмотрен ход подготовки к проведению месячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий населенных пунктов области, который пройдет в период с 17 апреля по 20 мая.

«В текущем году на ремонт дорог, санитарную очистку, благоустройство и озеленение территорий из бюджета выделено более 3,0 млрд тенге. Уже начаты работы по побелке и покраске столбов уличного освещения, частичная подсыпка и грейдирование дорог, ремонт городских билбордов, дорожных знаков, покраска остановок», - информировал главу региона руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Радченко.

В свою очередь, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Руслан Аубакиров доложил, что в области существуют 3 питомника, где выращивают 13 млн. саженцев.

«В настоящее время с целью обеспечения западных регионов области саженцами деревьев разрабатывается проектно-сметная документация для создания еще одного питомника. Всего этой весной планируется посадить более 96 тыс. штук саженцев, а также произвести лесопосадку на 1700 гектарах земли», - отметил он.

М. Мурзалин поручил активизировать работу по привлечению хозяйствующих субъектов, общественных организаций, коммерческих структур, населения для наведения должного санитарного порядка и озеленения населенных пунктов области.

«Как пристоличный регион, мы должны соответствовать своему статусу. Каждый аким района и города должен следить за обликом и чистотой вверенной ему территории. Этот вопрос необходимо держать на особом контроле», - подчеркнул глава региона.