Постановление Правительства РК о национальном операторе почты признано утратившим силу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

В частности, утратили силу постановления, касающиеся национального оператора почты Республики Казахстан. Стоит отметить, что национальный оператор почты участвует в реализации государственных и отраслевых программ в области развития почтовой связи и руководствуется принципами почтовой деятельности.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 24 ноября 2016 года № 729

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ

Предлагаем вам также ознакомиться с приложением к постановлению №729:

Приложение

к постановлению Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2016 года № 729

Перечень

утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1386 «О национальном операторе почты Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 50, ст. 575).

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 682 «О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1386» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 25, ст. 322).

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2014 года № 1136 «Об утверждении Правил назначения и отзыва полномочий назначенного оператора и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1386 «О Национальном операторе почты Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 65, ст. 605).