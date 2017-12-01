Посол Венгрии: Казахи - наши родственники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Андраш Барани назвал казахов родственниками венгров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы воспринимаем казахов, как наших родственников. И, думаю, это способствует тому, что наполняемость рейса (Астана-Будапешт - прим. ред) составляет 94%. Многие венгры приезжают сюда, чтобы посмотреть, откуда мы родом, где наши корни и где живут наши родственники», - сказал он на пресс-конференции в СЦК.

В уходящем году сотрудничество между двумя странами интенсивно развивалось. Одним из главных событий 2017 года стала Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017», одной из активных участниц которой была Венгрия. В своем национальном павильоне Венгрия представила новейшие достижения в сфере зеленых технологий. За раскрытие выбранной тематики Венгрия заняла второе место в соответствующей категории. За все время проведения выставки венгерский павильон посетило около 300 тысяч человек.

По статистике 2016 года Венгрия была единственным торговым партнером, с которым у Казахстана вырос товарооборот - на 16 процентов - и составил 188 млн долларов.