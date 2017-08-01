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Посольство Узбекистана переедет из Алматы в Астану

Посольство Узбекистана переедет из Алматы в Астану
16 Августа 2017 18:09 397

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял заместителя главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Саидикрама Ниязходжаева. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Собеседники обсудили актуальные вопросы развития казахстанско-узбекского сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей лидеров двух стран, достигнутых по итогам государственного визита в Казахстан Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте этого года», - отмечается в сообщении.

С. Ниязходжаев проинформировал министра о принятом решении о переезде посольства Узбекистана из Алматы в Астану и начале строительства комплекса зданий дипломатического представительства.

Кроме того, был рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на различном уровне и международных мероприятий в Центральной Азии.

 

 

Ключевые слова: МИД РК, Астана, Алматы, Внешняя политика Казахстана, Узбекистан,
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