Посольство Узбекистана переедет из Алматы в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял заместителя главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Саидикрама Ниязходжаева. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Собеседники обсудили актуальные вопросы развития казахстанско-узбекского сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей лидеров двух стран, достигнутых по итогам государственного визита в Казахстан Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте этого года», - отмечается в сообщении.

С. Ниязходжаев проинформировал министра о принятом решении о переезде посольства Узбекистана из Алматы в Астану и начале строительства комплекса зданий дипломатического представительства.

Кроме того, был рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на различном уровне и международных мероприятий в Центральной Азии.