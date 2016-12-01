Посол Казахстана в Украине встретился с президентом Молдовы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Украине Самат Ордабаев 23 декабря принял участие в церемонии инаугурации Президента Молдовы Игоря Додона во Дворце Республики г. Кишинева, сообщается на сайте МИД РК.

После завершения торжественного мероприятия состоялась встреча Самата Ордабаева с Игорем Додоном , в ходе которой Президент Молдовы выразил глубокую признательность Главе Казахстана за теплые поздравления и добрые пожелания. И. Додон особо подчеркнул основополагающую роль Нурсултана Назарбаева в становлении государства, а также высказал готовность к наращиванию двустороннего сотрудничества по самому широкому спектру межгосударственных отношений.

Самат Ордабаев, в свою очередь, рассказал об экономических и институциональных реформах, проводимых в Казахстане, особо отметил перспективность казахстанско-молдавского сотрудничества в перерабатывающей сфере, в области науки и образования, туристической отрасли.

В инаугурации приняли участие более 700 гостей, среди них государственные деятели , главы дипломатических миссий, видные деятели культуры, лидеры партий и др. И. Додон был избран главой Молдовы по результатам второго тура выборов президента, который состоялся 13 ноября 2016 года.