Послы ряда стран вручили верительные грамоты Президенту Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от послов ряда стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, дипломатический документ Главе государства вручили чрезвычайные и полномочные послы, представляющие в Казахстане Королевство Марокко - Абделжалил Собри, Южно-Африканскую Республику - Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, Объединенные Арабские Эмираты - Мухаммед Ахмед Султан Иса аль-Джабер, Саудовскую Аравию - Захир бен Мутиш аль-Анези, Малайзию - Дато' Саид Мохамад Бакри бин Саид Абдул Рахман, Грузии - Зураб Абашидзе, Монголию - Лувсан Баттулга.

«В 2017 году мы будем отмечать славный рубеж установления дипломатических отношений между Казахстаном и вашими странами. В этом году исполняется 25 лет с начала наших международных отношений. Думаю, что в связи с этой датой наши государства должны организовать должные мероприятия и отметить их на высоком уровне. Надеюсь, что ваша деятельность в Астане будет направлена на дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими государствами. Поздравляю с официальным началом вашей дипломатической деятельности в Казахстане! Пусть дни, которые вы проведете в нашей стране, будут для вас и для ваших семей благоприятными и комфортными», - отметил Нурсултан Назарбаев.