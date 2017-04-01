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Послы ряда стран вручили верительные грамоты Президенту Казахстана

Послы ряда стран вручили верительные грамоты Президенту Казахстана
11 Апреля 2017 15:30 168

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от послов ряда стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, дипломатический документ Главе государства вручили чрезвычайные и полномочные послы, представляющие в Казахстане Королевство Марокко - Абделжалил Собри, Южно-Африканскую Республику - Кийтуметци Сийпело Тандека Мэттьюс, Объединенные Арабские Эмираты - Мухаммед Ахмед Султан Иса аль-Джабер, Саудовскую Аравию - Захир бен Мутиш аль-Анези, Малайзию - Дато' Саид Мохамад Бакри бин Саид Абдул Рахман, Грузии - Зураб Абашидзе, Монголию - Лувсан Баттулга.

«В 2017 году мы будем отмечать славный рубеж установления дипломатических отношений между Казахстаном и вашими странами. В этом году исполняется 25 лет с начала наших международных отношений. Думаю, что в связи с этой датой наши государства должны организовать должные мероприятия и отметить их на высоком уровне. Надеюсь, что ваша деятельность в Астане будет направлена на дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими государствами. Поздравляю с официальным началом вашей дипломатической деятельности в Казахстане! Пусть дни, которые вы проведете в нашей стране, будут для вас и для ваших семей благоприятными и комфортными», - отметил Нурсултан Назарбаев.

 

 

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана,
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