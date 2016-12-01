Последняя минута Ту-154: расшифровка черного ящика
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В распоряжении Лайфа оказались материалы расшифровки аудиозаписи с одного из бортовых самописцев разбившегося в Чёрном море 25 декабря Ту-154 Минобороны РФ.
Нештатная ситуация заставила лётчиков на мгновение растеряться, но они быстро взяли себя в руки. Запись зафиксировала события в кабине пилотов.
Судя по данным расшифровки, нештатная ситуация стала неожиданностью для членов экипажа -в первые секунды оба пилота растерялись, однако быстро взяли себя в руки и стали пытаться спасти самолет.
Сложность в расшифровке для экспертов представляет большое количество посторонних шумов, присутствующих на записи. Как отметили специалисты, часть фраз и слов, которыми обменивались члены экипажа, легко читаемы, однако некоторые, причём, возможно, ключевые, скрываются за громким звуком сигнализаций.
РАСШИФРОВКА:
- ...Скорость 300... (Неразборчиво.)
- (Неразборчиво.)
- Забрал стойки, командир.
- (Неразборчиво.)
- Ух, ё-мое!
(Звучит резкий сигнал.)
- Закрылки, **, чё за **! (нецензурные выражения)
- Высотометр!
- Нам... (Неразборчиво.)
(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)
- (Неразборчиво.)
- Командир, мы падаем!
КОНЕЦ ЗАПИСИ
По словам источника, близкого к комиссии, расшифровка чёрных ящиков предварительно показала, что перед крушением в Ту-154 сработал датчик превышения угла атаки. По имеющимся данным, причиной могли стать проблемы со взлётно-посадочной механизацией.
Самописец с потерпевшего крушение Ту-154, доставленный в Москву, фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения.
Министр транспорта России Максим Соколов ранее отменил, что теракт не входит в число основных версий крушения.
Причинами трагедии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета.
Напомним, в воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
Оставить комментарий