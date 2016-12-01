Последняя минута Ту-154: расшифровка черного ящика

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В распоряжении Лайфа оказались материалы расшифровки аудиозаписи с одного из бортовых самописцев разбившегося в Чёрном море 25 декабря Ту-154 Минобороны РФ.

Нештатная ситуация заставила лётчиков на мгновение растеряться, но они быстро взяли себя в руки. Запись зафиксировала события в кабине пилотов.

Судя по данным расшифровки, нештатная ситуация стала неожиданностью для членов экипажа -в первые секунды оба пилота растерялись, однако быстро взяли себя в руки и стали пытаться спасти самолет.

Сложность в расшифровке для экспертов представляет большое количество посторонних шумов, присутствующих на записи. Как отметили специалисты, часть фраз и слов, которыми обменивались члены экипажа, легко читаемы, однако некоторые, причём, возможно, ключевые, скрываются за громким звуком сигнализаций.

РАСШИФРОВКА:

- ...Скорость 300... (Неразборчиво.)

- (Неразборчиво.)

- Забрал стойки, командир.

- (Неразборчиво.)

- Ух, ё-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

- Закрылки, **, чё за **! (нецензурные выражения)

- Высотометр!

- Нам... (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)

- (Неразборчиво.)

- Командир, мы падаем!

КОНЕЦ ЗАПИСИ

По словам источника, близкого к комиссии, расшифровка чёрных ящиков предварительно показала, что перед крушением в Ту-154 сработал датчик превышения угла атаки. По имеющимся данным, причиной могли стать проблемы со взлётно-посадочной механизацией.

Самописец с потерпевшего крушение Ту-154, доставленный в Москву, фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения.



Министр транспорта России Максим Соколов ранее отменил, что теракт не входит в число основных версий крушения.



Причинами трагедии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета.

Напомним, в воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.