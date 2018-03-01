Последнее слово Куандыка Бишимбаева: Нет доказательств моей вины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Куандык Бишимбаев, выступая с последним словом в суде, заявил о своей невиновности и попросил снять с него предъявленные обвинения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ваша честь, я не считаю себя виновным, я прошу оправдать. Я не просил и не получал взятки за строительство стекольного завода, этому нет никаких доказательств. Обвинение построено на противоречивых, субъективных показаниях подсудимого Исабека, который защищается, перекладывая ответственность за хищение, которого он не совершал. И, по сути, он полностью компенсировал своим имуществом. Я не организовывал схемы по получению взяток от строителей», - сказал он в суде.



Также, К.Бишимбаев выразил уверенность, что ему нечего стыдиться, после чего в очередной раз обратился к Главе государства.

«Я хотел бы обратиться к Главе государства попросить у Президента прощения, что подвел, что не оправдал, допустил в своем окружении людей, которые оказались замешаны в противозаконных действиях. Я хочу донести до Главы государства и граждан республики Казахстан, что я не похищал более одного миллиарда тенге. И никто не похищал», - заявил экс-министр.

Это обращение к Елбасы стало уже вторым со стороны экс-министра.

В прокуратуре для К.Бишимбаева запросили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать руководящие должности на госслужбе и в коммерческих организациях.

Напомним, 10 января 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Позже было заявлено, что его подозревают в хищении одного миллиарда тенге. По версии следствия, К.Бишимбаев, будучи на посту главы АО «НУХ Байтерек», организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».



Суд Астаны завершил рассмотрение по уголовному делу в отношении К.Бишимбаева.

«Суд переходит к совещанию. 14 марта примерно в 15.30 будет озвучен приговор суда», - сказал судья Адильхан Шайхисламов.