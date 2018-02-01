После взрыва в Англии 4 человека находятся в критическом состоянии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четыре человека доставлены в больницу в критическом состоянии после мощного взрыва, прогремевшего в воскресенье в небольшом продовольственном магазине в Лестере, пишет ТАСС.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в Twitter службой скорой помощи английского региона Восточный Мидленд, на территории которого произошел инцидент.

«Четыре человека, доставленные в Королевскую больницу Лестера с места ЧП, находятся в критичном состоянии», - отмечается в сообщении. На месте взрыва, прогремевшего около 22:00 мск, продолжается поисково-спасательная операция.

Как ранее информировала газета Daily Mail, в результате взрыва полностью разрушено двухэтажное здание, на первом этаже которого находился магазин. Издание опубликовало фотоснимки и видеозаписи с места ЧП, на которых запечатлен крупный пожар. О том, сколько людей могли находиться в магазине или в квартирах над ним во время ЧП, на данный момент неизвестно.

Тем временем, как информировал телеканал Sky News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, предварительные выводы следствия не указывают на то, что речь может идти о теракте.

Фото: © EPA-EFE/TIM KEETON