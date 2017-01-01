После попытки госпереворота в Турции лишились работы ещё 6 тыс человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Турецкие власти продолжают увольнять тех, кто заподозрен в причастности к госперевороту в стране в июле 2016 года - работы лишились очередные шесть тысяч человек, передает Лайф.ру.

Речь идёт о 2687 полицейских, 1699 чиновниках министерства юстиции, 838 сотрудниках министерства здравоохранения, 630 учёных и 135 религиозных деятелей.

Всего же после попытки госпереворота без работы остались около 120 тысяч человек, а более 41 тысячи лишились свободы.



Фото: REUTERS.