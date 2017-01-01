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После попытки госпереворота в Турции лишились работы ещё 6 тыс человек

После попытки госпереворота в Турции лишились работы ещё 6 тыс человек
7 Января 2017 08:36 204

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Турецкие власти продолжают увольнять тех, кто заподозрен в причастности к госперевороту в стране в июле 2016 года - работы лишились очередные шесть тысяч человек, передает Лайф.ру.

Речь идёт о 2687 полицейских, 1699 чиновниках министерства юстиции, 838 сотрудниках министерства здравоохранения, 630 учёных и 135 религиозных деятелей.

Всего же после попытки госпереворота без работы остались около 120 тысяч человек, а более 41 тысячи лишились свободы. 

Фото: REUTERS.

Ключевые слова: Турция,
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