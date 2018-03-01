После обрушения многоэтажки проверят состояние всех общежитий в Кызылорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - в Кызылорде начала работу комиссия по обследованию технического состояния общежитий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«По поручению акима области Крымбека Кушербаева создана специальная комиссия, которая изучит техническое состояние общежитий. Сегодня члены комиссии приступили к работе. В течение 10 дней Комиссия будет вести свою работу, 12 марта мы предоставим итоги ее работы», - цитирует служба руководителя областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Марсбек Молдабаев.

В состав комиссии вошли сотрудники, курирующие жилищно-коммунальную сферу и строительство, ее возглавил заместитель акима области Серик Сулейменов.



По итогам работы комисии будет создан перечень необходимых мероприятий по устранению рекомендаций, а также приняты необходимые меры.



«В городе насчитывается 22 общежития, в основном 70-90-х годов постройки, - отметил заместитель акима города Асылбек Шаменов.



Напомним, что 28 февраля в Кызылорде обрушилась нежилая часть общежития. Люди, проживающие в другой части общежития, а это 46 семей, были эвакуированы. По поручению акима области К.Кушербаева ведется работа по обеспечению временным жильем жильцов на период до 6 месяцев, на правах аренды за счет местного бюджета. В течение 2-3 дней они будут уже переселены. Работает специальная комиссия по данному факту, которая изучит дело каждой семьи в целях дальнейшего предоставления им жилья в рамках действующего законодательства. Кроме того, было принято решение о сносе общежития. Данная ситуация находится на контроле акимата области.