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После обрушения многоэтажки проверят состояние всех общежитий в Кызылорде

2 Марта 2018 21:25 242
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После обрушения многоэтажки проверят состояние всех общежитий в Кызылорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - в Кызылорде начала работу комиссия по обследованию технического состояния общежитий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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«По поручению акима области Крымбека Кушербаева создана специальная комиссия, которая изучит техническое состояние общежитий. Сегодня члены комиссии приступили к работе. В течение 10 дней Комиссия будет вести свою работу, 12 марта мы предоставим итоги ее работы», - цитирует служба руководителя областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Марсбек Молдабаев.

В состав комиссии вошли сотрудники, курирующие жилищно-коммунальную сферу и строительство, ее возглавил заместитель акима области Серик Сулейменов.

По итогам работы комисии будет создан перечень необходимых мероприятий по устранению рекомендаций, а также приняты необходимые меры.

«В городе насчитывается 22 общежития, в основном 70-90-х годов постройки, - отметил заместитель акима города Асылбек Шаменов.

Напомним, что 28 февраля в Кызылорде обрушилась нежилая часть общежития. Люди, проживающие в другой части общежития, а это 46 семей, были эвакуированы. По поручению акима области К.Кушербаева ведется работа по обеспечению временным жильем жильцов на период до 6 месяцев, на правах аренды за счет местного бюджета. В течение 2-3 дней они будут уже переселены. Работает специальная комиссия по данному факту, которая изучит дело каждой семьи в целях дальнейшего предоставления им жилья в рамках действующего законодательства. Кроме того, было принято решение о сносе общежития. Данная ситуация находится на контроле акимата области.

 

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Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия, Регионы,
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