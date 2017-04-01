После модернизации телеканал «Алматы» увеличил аудиторию на 26%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Алматы» после ребрендинга за полтора года подвергся полному техническому обновлению, сообщил бывший директор по развитию телеканала Жандос Курманбаев.

«За 2016 год охват аудитории по Алматы увеличился на 26%. Расширили техническое проникновение: вышли в цифровое наземное вещание - 14 областных центров, Алматы и Астана (до нас было только спутниковое вещание), зашли во все кабельные сети страны - более 65 операторов в 35 городах Казахстана, запустили онлайн вещание», - написал Курманбаев на своей страничке в Facebоок.

По его словам, телеканал вышел на положительные финансовые показатели. Собственный доход телеканала увеличился на 26%.

«Помимо средств, полученных от госинфорзаказа, новая команда привлекала 264 млн тенге от рекламодателей. Учитывая сокращение рекламного рынка в прошлом году на 30%, считаю это большим достижением», - отметил он.

Телеканал завершил строительство нового трехзонного студийного павильона площадью 625 кв.м, оснащенного передовым съемочным и вещательным оборудованием.

«Системные камеры последнего поколения, более 100 световых приборов, эфирная аппаратная, аппаратно-студийный комплекс, монтажные станции. Завершили проектирование дизайна студийных декораций. Это будет очень свежо и непривычно казахстанскому телезрителю (пока идет одна программа, зритель видит движение в соседних студиях). В ближайшее время будет запущена студия», - рассказал о достижениях телеканала Курманбаев.

Помимо этого, весь производственный процесс телеканала автоматизирован и переведен в HD-формат.

«Никто не носится с кассетами, флэшками, как раньше. Нет бессмысленного и беспощадного перегона по каждому поводу. Весь процесс по цепочке - в одной программе. Создание новостей доведено до автоматизма. Успевай искать инфоповод; усовершенствовали прямые включения (камеры, в которые встроены симкарты передают сигнал прямо в эфир)», - написал Курманбаев.

Также он рассказал о старте проекта по автоматизации управленческих процессов.

«Проектный подход позволил оптимизировать ряд бизнес-процессов и увеличить среднюю зарплату на телеканале с 140 до 180 тысяч тенге», - подчеркнул он.

Как отметил Курманбаев, особая гордость - Интернет-вещание.

«Фейсбук - было около 2000 подписчиков; стало - 20000, YouTube - было 16000, стало - 47000. В Фейсбуке мы охватываем от 80 до 150 тысяч человек в неделю. У нас 2 полноценные ФБ-страницы на казахском и русском языках. 32 500 000 просмотров всех видео, публикуемых в YouTube. Уже зарабатываем на рекламе. Запустили новый сайт на двух языках; уже работает Android-приложение, в процессе - iOS; Работает онлайн-вещание - http://almaty.tv/broadcasting.На этом я завершаю свою миссию на телеканале. Хочу сказать - это невероятный опыт и удивительные открытия», - заключил Курманбаев.